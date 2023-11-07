الأشغال تعلن إنهاء العمل بتحويلة سد الموجب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الانتهاء من تنفيذ أعمال معالجة الهبوط على طريق البحر الميت – غور الحديثة جنوب جسر الموجب، وعلى عرض الطريق القائم كاملاً، وذلك ضمن أعمال مشروع الصيانة للطرق ومعالجة العبارات والمنشآت الخرسانية على الطريق.



وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن أعمال الصيانة شملت إزالة كامل طبقات الإسفلت القائمة والفرشيات بعمق 2 متر، والعمل على تثبيت التربة من خلال تركيب طبقات جيوجريد وتنفيذ طبقات الردم والفرشيات وطبقات الخلطة الإسفلتية، للوصول إلى المناسيب المطلوبة وربطها مع الطريق القائم بالاتجاهين، إضافة إلى أعمال السلامة المرورية من دهان وعاكسات أرضية وفق أفضل المعايير الهندسية المتبعة.



وبينت أنه سيتم العمل على إنهاء التحويلة وإعادة حركة السير على الطريق ظهر يوم غد الأربعاء، بالتنسيق مع مديرية الأمن العام.