Tuesday, 07 November 2023 06:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يخطر بإزالة منشآت سكنية في الأغوار الشمالية

11/7/2023 10:10:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار/PNN/أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإزالة منشآت سكنية في الأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن قوات الاحتلال يرافقها "مجلس المستعمرات"، اقتحمت منطقة المالح وأخطرت بإزالة منشآت سكنية.

كما أشار مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات إلى أن "مجلس المستعمرات" أخطر بإزالة مساكن للمواطنين يوسف عبد الرحمن رشيد، ومحمد عبد الرحمن رشيد، في منطقة حمامات المالح.

وأضاف أن قوة من "مجلس المستعمرات" برفقة شرطة الاحتلال، داهمت، كذلك، تجمع الميتة في الأغوار الشمالية وشرعت بجمع معلومات عن السكان وقامت بتصوير بطاقاتهم الشخصية.


MENAFN07112023000205011050ID1107386137

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث