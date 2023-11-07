الاحتلال يخطر بإزالة منشآت سكنية في الأغوار الشمالية

MENAFN - Palestine News Network ) الأغوار/PNN/أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإزالة منشآت سكنية في الأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن قوات الاحتلال يرافقها "مجلس المستعمرات"، اقتحمت منطقة المالح وأخطرت بإزالة منشآت سكنية.

كما أشار مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات إلى أن "مجلس المستعمرات" أخطر بإزالة مساكن للمواطنين يوسف عبد الرحمن رشيد، ومحمد عبد الرحمن رشيد، في منطقة حمامات المالح.

وأضاف أن قوة من "مجلس المستعمرات" برفقة شرطة الاحتلال، داهمت، كذلك، تجمع الميتة في الأغوار الشمالية وشرعت بجمع معلومات عن السكان وقامت بتصوير بطاقاتهم الشخصية.



