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وزير الإعلام يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين

11/7/2023 10:05:15 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام، اليوم، أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.

وأكد وزير الإعلام، خلال اللقاء، عمق علاقات التعاون التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، وما تشهده هذه العلاقات من نماء مستمر يعكس ما يربط بين البلدين من شراكات استراتيجية، وما يوليه البلدان من حرص على الوصول بمستويات التعاون إلى الآفاق التي تلبي التطلعات المشتركة، متمنيًا سعادته له كل التوفيق في أداء مهام عمله الدبلوماسية.

وتطرق اللقاء إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الإعلامية.

من جانبه، أعرب سفير المملكة المتحدة عن خالص شكره وتقديره لـ وزير الإعلام على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص بلاده على تنمية أطر التعاون مع مملكة البحرين في القطاعات كافة، مشيدًا بما تشهده مملكة البحرين من تقدم وازدهار.

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