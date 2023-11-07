وزير الإعلام يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام، اليوم، أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.
وأكد وزير الإعلام، خلال اللقاء، عمق علاقات التعاون التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، وما تشهده هذه العلاقات من نماء مستمر يعكس ما يربط بين البلدين من شراكات استراتيجية، وما يوليه البلدان من حرص على الوصول بمستويات التعاون إلى الآفاق التي تلبي التطلعات المشتركة، متمنيًا سعادته له كل التوفيق في أداء مهام عمله الدبلوماسية.
وتطرق اللقاء إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الإعلامية.
من جانبه، أعرب سفير المملكة المتحدة عن خالص شكره وتقديره لـ وزير الإعلام على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص بلاده على تنمية أطر التعاون مع مملكة البحرين في القطاعات كافة، مشيدًا بما تشهده مملكة البحرين من تقدم وازدهار.
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