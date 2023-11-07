«رايفن كابيتال» تطلق صندوق رأس المال الاستثماري الثاني في دبي بقيمة 125 مليون دولار

أعلنت شركة «رايفن كابيتال»، عن إطلاق صندوق جديد لرأس المال الاستثماري، ويبلغ الحجم المستهدف 125 مليون دولار انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، هذا وسيركز الصندوق على المؤسسين الذين يقومون بتطوير التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنية دفتر الأستاذ الموزع، مع التركيز بشكل خاص على المنصات الرقمية التي تعطل سلاسل القيمة في التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والقطاعات المختصة بالاستدامة.

وقال بول دوغسين، الشريك العام في «رايفن كابيتال»: يعد الاستثمار في الابتكار فيما يختص بشركات التكنولوجيا أمراً في غاية الأهمية، لاسيما تلك التي تكون في مراحلها المبكرة أو في مرحلة النمو والمتواجدة في كل من دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا وشمال/شرق أفريقيا، فإن تمكينها من الازدهار لتصبح رائدة في مجالها يشكل خطوة مفصلية نحو تحقيق التحول المنشود، ويتم ذلك من خلال ربطها بالأسواق ومجموعات رأس المال في أوروبا وأمريكا الشمالية، عبر مقر «رايفن كابيتال» الجديد في دبي.

سيخدم الصندوق احتياجات المنظومة البيئية للشركات الناشئة المحلية، مما سيعزز مكانتها بين اللاعبين الإقليميين والعالميين، وفي الوقت عينه، سيعمل مجتمع «رايفن كابيتال» الحالي والذي يضم مجموعة من الشركات الناشئة والمستثمرين على تمكين هذه المؤسسات من الوصول إلى جميع المزايا في الشرق الأوسط والعالم. وعلى نطاق أوسع ليشمل المنطقة الواقعة بين شرق أفريقيا والهند.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يسرنا الترحيب بـ «رايفن كابيتال» وبتأسيس حضورها الجديد في مركز دبي المالي العالمي. إن تركيز «رايفن كابيتال» على رعاية الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع، من خلال إطلاق صندوق رأس المال الاستثماري الجديد والذي يعد مؤشراً على الثقة القوية في اقتصاد دبي وقاعدة المواهب ونظام ريادة الأعمال المستقبلي. كما أن تواجد الشركة في مركز دبي المالي العالمي لن يقتصر على تمكين مجتمع الشركات الناشئة المحلي من الارتقاء بمستقبل التكنولوجيا نحو آفاق جديدة وواعدة فحسب، بل سيوفر أيضاً لشبكة «رايفن كابيتال» العالمية على مستوى المؤسسين والشركاء إمكانية الوصول إلى ثروات هائلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وخارجها.

من جانبه، أشاد سوبريت مانشاندا، الشريك العام في «رايفن كابيتال»، بالمكانة المرموقة للمنظومة البيئية التي تمتلكها دبي والفرص الاستثنائية التي توفرها لمجتمع الأعمال، وقال: يسعدنا أن نتواجد ضمن مدينة تسجل نمواً متواصلاً. المؤسسون حريصون على المساهمة في الابتكار العالمي. ويعد الدعم الحكومي القوي لريادة الأعمال أمراً مثيراً للإعجاب، ولا يشبه أي مكان آخر في الفترة الراهنة. نحن نتطلع إلى تقديم أفضل وأذكى العروض في دبي انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي على وجه الخصوص، وملتزمون بمواصلة مسيرة الإنجازات بما يخدم المستقبل.

يذكر أن الصندوق والذي يقع مقره في تورونتو، يعمل على إنشاء جسور بين موطنه الأصلي وبين مدينة دبي، وهو تطور مهم.

وقالت تريسي رينولدز، القنصل العام لكندا في دبي: يسعدنا أن يكون «رايفن»، وهو صندوق كندي لرأس المال الاستثماري، الصندوق الأول من نوعه الذي يحصل على ترخيص لتشغيل صندوقه الثاني في مركز دبي المالي العالمي في دبي. لدى «رايفن كابيتال» خطط طموحة للمنطقة بما من شأنه أن يسهم في تعزيز مستوى الربط بين كل من كندا والإمارات العربية المتحدة وغيرها من البلدان ذات النمو المرتفع.

شهد تمويل رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الثالث من عام 2023 جمع 250 مليون دولار أمريكي عبر 78 صفقة، بزيادة قدرها 32 % مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، وفقاً لتقرير MAGNiTT الخاص بقطاع الاستثمار المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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