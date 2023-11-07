270 مليون درهم أرباح «بريسايت» منذ بداية العام بارتفاع 10.8% والإيرادات تتجاوز مليار درهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت «بريسايت إيه آي هولدينغ»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «جي 42»، تحقيقها أداءً مالياً قوياً في الربع الثالث من السنة المالية 2023 ومن بداية العام وحتى تاريخ اليوم من السنة المالية 2023.
وقد بلغ صافي أرباح شركة «بريسايت» في الربع الثالث من السنة المالية 2023 (130.5 مليون درهم)، بزيادة قدرها 17.5% (19.4 مليون درهم) مقارنة بصافي أرباح الربع الثالث من سنة 2022 والبالغة (111.1 مليون درهم)، كما بلغت إيرادات الربع الثالث من السنة المالية 2023 (553.1 مليون درهم)، بزيادة قدرها 11.8% (58.2 مليون درهم) مقارنة بمبلغ (494.9 مليون درهم إماراتي) في الربع الثالث من السنة المالية 2022 كما ارتفعت نسبة صافي الربح إلى 23.6% في الربع الثالث من السنة المالية 2023 من 22.4% في الربع الثالث من السنة المالية 2022.
وارتفع صافي الأرباح من بداية العام وحتى تاريخه للأرباع الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر من سنة 2023 بنسبة بلغت 10.8% (26.4 مليون درهم) إلى (270 مليون درهم) مقارنة بمبلغ (243.6 مليون درهم) للفترة نفسها من السنة المالية 2022 كما تجاوزت إيرادات «بريسايت» مليار درهم للأرباع الثلاثة الأولى من سنة 2023.
وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت»: «يسعدنا أن نعلن أداءً مالياً قوياً في الربع الثالث من السنة المالية 2023 من بداية العام وحتى اليوم من السنة المالية 2023». وأضاف: «إن سجل الطلبات على خدماتنا يتعزز بشكل أكبر عبر عقود الإيرادات الممتدة سنوات، ما يضمن تحقيق الإيرادات والتدفّقات النقدية المستقبلية. وقد تجاوزت طلبات العملاء مليار درهم إماراتي في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2023، ونتوقع أن نشهد وتيرة نمو جيدة في المستقبل».
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN07112023000110011019ID1107386077
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.