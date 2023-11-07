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270 مليون درهم أرباح «بريسايت» منذ بداية العام بارتفاع 10.8% والإيرادات تتجاوز مليار درهم

11/7/2023 10:00:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت «بريسايت إيه آي هولدينغ»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «جي 42»، تحقيقها أداءً مالياً قوياً في الربع الثالث من السنة المالية 2023 ومن بداية العام وحتى تاريخ اليوم من السنة المالية 2023.

وقد بلغ صافي أرباح شركة «بريسايت» في الربع الثالث من السنة المالية 2023 (130.5 مليون درهم)، بزيادة قدرها 17.5% (19.4 مليون درهم) مقارنة بصافي أرباح الربع الثالث من سنة 2022 والبالغة (111.1 مليون درهم)، كما بلغت إيرادات الربع الثالث من السنة المالية 2023 (553.1 مليون درهم)، بزيادة قدرها 11.8% (58.2 مليون درهم) مقارنة بمبلغ (494.9 مليون درهم إماراتي) في الربع الثالث من السنة المالية 2022 كما ارتفعت نسبة صافي الربح إلى 23.6% في الربع الثالث من السنة المالية 2023 من 22.4% في الربع الثالث من السنة المالية 2022.

وارتفع صافي الأرباح من بداية العام وحتى تاريخه للأرباع الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر من سنة 2023 بنسبة بلغت 10.8% (26.4 مليون درهم) إلى (270 مليون درهم) مقارنة بمبلغ (243.6 مليون درهم) للفترة نفسها من السنة المالية 2022 كما تجاوزت إيرادات «بريسايت» مليار درهم للأرباع الثلاثة الأولى من سنة 2023.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت»: «يسعدنا أن نعلن أداءً مالياً قوياً في الربع الثالث من السنة المالية 2023 من بداية العام وحتى اليوم من السنة المالية 2023». وأضاف: «إن سجل الطلبات على خدماتنا يتعزز بشكل أكبر عبر عقود الإيرادات الممتدة سنوات، ما يضمن تحقيق الإيرادات والتدفّقات النقدية المستقبلية. وقد تجاوزت طلبات العملاء مليار درهم إماراتي في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2023، ونتوقع أن نشهد وتيرة نمو جيدة في المستقبل».

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