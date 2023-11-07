شاهد تألق البطل في سباق «بريدرز كب ديرت مايل»..كودي دورمان.. رحيل صديق «كوديز ويش»



صدم مجتمع السباقات في أمريكا والعالم، بخبر رحيل كودي دورمان الذي بات إحدى الأيقونات البارزة في سباقات الخيل نظراً لعلاقة الصداقة التي ربطته بالبطل «كوديز ويش» لجودلفين.

وقالت عائلته في بيان أصدرته للإعلام: (نشعر بالحزن الشديد لمشاركة خبر وفاة كودي الذي تعرض لوعكة صحية طارئة في طريق عودتنا إلى منزلنا في كنتاكي).

وأضاف البيان: (شاهد كودي صديقه «كوديز ويش» وهو يظهر مثابرته وصلابته المعتادة للفوز بكأس «بريدرز كب ديرت مايل» العام الثاني على التوالي، هذه هي الخواص نفسها التي أظهرها كودي مراراً وتكراراً في السنوات الـ18 التي سعدنا بوجوده فيها).

حزن كبير

وعبر دان برايد، رئيس أول العمليات في جودلفين الولايات المتحدة عن حزنه الشديد لرحيل كودي دورمان قائلاً: (على مدى السنوات الخمس الماضية، كنا في جودلفين محظوظين للغاية بلقاء عائلة دورمان وتكوين صداقات معها: كودي، ووالديه كيلي وليزلي، وشقيقته كايلي، لقد أثرت هذه القصة في قلوب الكثير في داخل وخارج سباقات الخيل).

وأضاف: (على الرغم من أن وفاة كودي قد أحزنتنا، فإننا نجد الراحة في معرفة أن كودي عاش العديد من اللحظات السعيدة في هذه الرحلة مع أفضل صديق له «كوديز ويش»).

علاقة متميزة

ويعود أصل الحكاية إلى كودي دورمان، المصاب بمتلازمة «وولف هيرشيرون»، والذي شاهد الجواد حينما كان صغيراً، وارتبط به وأصبحا صديقين، وتم تسمية الجواد البطل، تيمناً بصديقه، إذ رافقه في السباقات كافة التي شارك فيها، والتي كان آخرها السبت الماضي حينما شاهد صديقه «كوديز ويش»، يحتفظ بلقب «بريدرز كب ديرت مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي في آخر مشاركة له قبل الاعتزال.





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