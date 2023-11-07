محمد بن راشد يزور جلفود للتصنيع 2023

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

فعاليات معرض جلفود للتصنيع 2023، والذي انطلقت أعمال دورته الأكبر على الإطلاق في مركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي دورة هذا العام بمشاركة 3 آلاف جهة عارضة من 80 دولة حول العالم، وحضور 36 ألف زائر من قطاع الأغذية، بما فيهم مجموعة بارزة من قادة وخبراء وصُناع القرار القطاع لاستعراض أحدث المنتجات والحلول والأنشطة التفاعلية المتعلقة بمستقبل الغذاء.