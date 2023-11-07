10328 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

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- Khaberni) خبرني - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول إلى 10 آلاف و328 شهيدا، بينهم 4237 طفلا، وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة.
وقال القدرة، الثلاثاء، إنّ ما يسمى بالممرات الآمنة باتت ممرات موت، مطالبا الأمم المتحدة والصليب الأحمر بحماية المنشآت الصحية وسيارات والإسعاف.
وطالب كل الأطراف بتوفير ممر إنساني آمن لضمان تدفق المساعدات الطبية والوقود وخروج الجرحى.
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