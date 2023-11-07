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10328 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

11/7/2023 10:00:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول إلى 10 آلاف و328 شهيدا، بينهم 4237 طفلا، وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة.

وقال القدرة، الثلاثاء، إنّ ما يسمى بالممرات الآمنة باتت ممرات موت، مطالبا الأمم المتحدة والصليب الأحمر بحماية المنشآت الصحية وسيارات والإسعاف.

وطالب كل الأطراف بتوفير ممر إنساني آمن لضمان تدفق المساعدات الطبية والوقود وخروج الجرحى.

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