دفعت ثمن شهرتي روني يعترف: كنت أتناول الكحول حتى أفقد الوعي

أقرّ المهاجم الدولي السابق الانجليزي واين روني خوضه معركة ضد ادمان الكحول في بداية مسيرته الكروية، معتبراً أن ما عاناه كان اشبه بتحرّره من الشهرة والضغوطات التي كانت تلاحقه وانه كان يسرف في تناول الكحول حتى يكاد يفقد وعيه.

تحدّث مدرب برمنغهام من الدرجة الثانية عن الصعوبات التي واجهها في إيجاد طريقة للتعامل مع ضغوط الشهرة في حلقة من البودكاست الجديد لنجم الرغبي السابق والمصاب بالتصلب الجانبي الضموري روب بورو (41 عاماً).

وانضم روني إلى فريق إيفرتون الأول في سن الـ 16 عاماً، وارتدى قميص منتخب "الأسود الثلاثة" في الـ 17 من عمره، قبل أن ينتقل في عام 2004 إلى مانشستر يونايتد في الثامنة عشرة ليغادره بعد 13 عاماً كأفضل هداف في تاريخه، لكنه أكد أنه دفع غالياً ثمن شهرته العالمية الباكرة.

قال الهداف السابق لمنتخب انجلترا (53 هدفاً في 120 مباراة) والبالغ 38 عاماً لبورو "كان تحرّري عبارة عن الاسراف في شرب الكحول عندما كنت في أوائل العشرينات من عمري".

وتابع "كنت أعود إلى المنزل، وأقضي فيه بضعة أيام ولا أغادره. كنت أتناول الخمر تقريباً حتى أفقد الوعي".

وأضاف "لم أكن أريد أن أكون بين الناس، لأنك في بعض الأحيان تشعر بالحرج. وفي بعض الأحيان تشعر وكأنك خذلت الناس، وفي النهاية لم أكن أعرف كيف أتعامل مع الأمر بطريقة أخرى".

وأردف "عندما لا تتلقى المساعدة والتوجيه من الآخرين، يمكن أن تكون في مكانة منخفضة، وقد كنت كذلك لبضع سنوات. ولحسن الحظ، فأنا الآن لست خائفاً من الذهاب والتحدث مع الناس عن مشكلاتي".

وحلّ روني الذي عاد أخيراً إلى وطنه الام، بعد مسيرة تدريبية في الولايات المتحدة، الضيف الأول في سلسلة جديدة من برنامج الرياضة الشاملة (ذي توتال سبورت) على قناة "بي بي سي".

أجرى بورو، النجم السابق لفريق ليدز رينوس الذي تم تشخيص إصابته بالتصلب الجانبي الضموري في عام 2019، وزوجته ليندسي مقابلات مع سبعة من عظماء الرياضة وطرحوا سبعة أسئلة خلال البودكاست المسمى سفن: روب بورو.

ويستخدم بورو تقنية الذكاء الاصطناعي والصوت المحوسب للتواصل.

قال روني إن أسلوب بورو في التعامل مع المرض ألهم الآخرين "أعرف بشكل مباشر التأثير الذي يمكن أن يحدثه هذا (المرض) عليك وعلى الأشخاص من حولك... يجب على الجميع أن يغيّروا طريقة عيشهم...".

وختم قائلا "لكن طاقتك وإيجابيتك تساعد كل من حولك. أستطيع أن أرى الأموال التي جمعتها للأعمال الخيرية ولمساعدة الآخرين. ما تقوم به ملهم حقا".

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