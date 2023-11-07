آسيوي كرة السلة يعقد اجتماعه الأول في دبي ويستعرض خطط المستقبل



استعرض الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، خلال اجتماعه في دبي بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة، خطة عمله للمستقبل وكيفية تنفيذها لتحقيق التطور المستدام في عمل الاتحاد بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة.

واستضاف مجلس دبي الرياضي، اليوم ، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للدورة الانتخابية 2023 - 2027، بحضور الشيخ سعود بن علي آل ثاني رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة“FIBA”، وأندرياس زاكليس الأمين العام للاتحاد الدولي، واللواء“ م” إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة.

وشهد الاجتماع مناقشة خطة عمل المجلس القاري للفترة المقبلة والمبادرات والبرامج التي سيعمل على تنفيذها.

وترأس الاجتماع الدكتور جوفيندراج كيمباردي رئيس الاتحاد الآسيوي، بحضور النجم العالمي الصيني ياو مينج الرئيس التنفيذي للاتحاد القاري، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ونظم مجلس دبي الرياضي لقاء ترحيبيا بالضيوف من الاتحادين الدولي والآسيوي ، ورحب ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس بالضيوف وتمنى لهم تحقيق أهدافهم وأن يكون الاجتماع الأول لهم في دبي بداية مرحلة جديدة وناجحة.

وقال " يرتبط مجلس دبي الرياضي بعلاقات شراكة وتعاون مع العديد من الاتحادات الرياضية الدولية والإقليمية، كما تستضيف دبي العديد من البطولات والملتقيات وورش العمل الدولية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية الدولية، ويسرنا استضافة قيادة الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة السلة".

وأضاف " نؤكد حرصنا على التعاون التام مع الاتحادين وتنظيم فعاليات وبطولات في كرة السلة خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من توفر المنشآت الرياضية ذات المستوى العالمي والخبرات التنظيمية الوطنية والتعاون المتميز بين مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة السلة".

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