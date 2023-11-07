ريال مدريد يجدد عقد إدواردو كامافينغا حتى يونيو 2029

أعلن نادي ريال مدريد تمديد عقد الفرنسي إدواردو كامافينغا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2029.

وكان عقد إدواردو كامافينغا ينتهي 2027، ونظراً لتألقه الملفت قرر الميرنغي تمديد عقد اللاعب الفرنسي لمدة موسمين آخرين.

وانضم كامافينغا إلى صفوف ريال مدريد عام 2021، واستطاع إثبات نفسه بتألقه الملفت، وحصد اللاعب 6 ألقاب مع الريال، عبارة عن دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، والدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.

وخاض كامافينغا مع ريال مدريد 114 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 5، وكان له تأثيراً كبيراً على المستوى الدفاعي، الأمر الذي ساهم في حصد ريال مدريد للألقاب.

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