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رابطة المحترفين تعلن الفائزين بمبادرة دوري الجماهير للجولة السابعة

11/7/2023 9:30:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن الفائزين بمبادرة "دوري الجماهير"، في الجولة السابعة، لدوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين، موسم 2023 - 2024، تحفيزا للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.

وفاز بالمركز الأول في فئة "النادي المضيف" نادي الوصل، بجائزة 60 ألف درهم، وفاز بالمركز الثاني لنفس الفئة نادي الجزيرة، بجائزة 40 ألف درهم.

وفي فئة "النادي الضيف"، حصد نادي العين المركز الأول، بجائزة 40 ألف درهم، وحصل نادي شباب الأهلي على المركز الثاني بجائزة 30 ألف درهم.

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