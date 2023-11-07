جولة دي بي ورلد العالمية للجولف تؤكد التزامها التام بالاستدامة في نسختها الجديدة بدبي

أعلنت بطولة جولة "دي بي ورلد" العالمية للجولف في دبي أن النسخة الجديدة، المقررة في عقارات جميرا للجولف من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري، ستركز على تحقيق استدامة مميزة من خلال مجموعة من المبادرات.

وتُركز مجموعة الجولة الأوروبية، تأكيداً على التزامها باتفاقية الأمم المتحدة "إطار العمل الرياضي من أجل المناخ"، على تطوير لعبة الجولف من خلال تطبيق حلول استدامة مبتكرة ضمن فعالياتها، بما فيها بطولة "جولة دي بي ورلد" العالمية، لتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 50 % بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2040.

وتتضمن الدورة الـ15 من البطولة هذا العام مجموعة من المبادرات المستدامة، بما في ذلك تشغيل صالة الأرض (إيرث لاونج) بواسطة ألواح الطاقة الشمسية ومولدات الهيدروجين بالكامل لتُساهم في التخلص من انبعاثات الكربون.

وتم إنشاء الصالة بالتعاون مع مزودي خدمات الفعاليات "فلو وويكد"، لتشكل إضافة مميزة للبطولة قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) بدولة الإمارات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال توم فيليبس، المدير التنفيذي لجولة "دي بي ورلد" بمنطقة الشرق الأوسط: "نلتزم بجعل دورة هذا العام من (جولة دي بي ورلد) العالمية الأكثر استدامة منذ انطلاق البطولة ..يسعدنا أن نقدم أحدث الابتكارات مثل، صالة الأرض "إيرث لاونج"، وجناح الضيافة الذي يعمل بالطاقة الخضراء. ونؤكد من خلال عملنا الوثيق مع شركائنا بقاء الاستدامة في صلب أولوياتنا".

وقالت ماريا جراندينيتي ميلتون، رئيسة قسم الاستدامة في جولة دي بي ورلد العالمية: "يمثل تطبيق العديد من حلول الطاقة الخضراء، مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين والوقود الحيوي، في بطولة جولة دي بي ورلد العالمية، فرصة مميزة لنا ولقطاعي الرياضة والفعاليات الأوسع".

وأضافت: "تقطع الجولة خطوات مبتكرة في مجال الاستدامة تتضمن تغطية تلفزيونية تعتمد على استخدام الهيدروجين الأخضر بنسبة 100% في بطولة بي إم دبليو للجولف، وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم في مجال الرياضة".

وتبرز إدارة النفايات والحفاظ على المياه على رأس أولويات أجندة الاستدامة، لذا تتعاون بطولة جولة دي بي ورلد مع شركة أفيردا، الشريك الرسمي للبطولة لإدارة النفايات، لإعادة تدوير 75% من مخلفات البطولة، وهي كمية كبيرة بالنظر إلى التحديات التاريخية التي تواجهها المنطقة في هذا المجال.

وتواصل البطولة حظر استخدام عبوات المياه البلاستيكية للعام الثالث على التوالي، بينما ساهمت صنابير مياه الشرب المجانية التي تم تركيبها حول الملعب في توزيع ما يزيد على 60 ألف لتر من المياه حتى الآن، وتوفير أكثر من 120 ألف عبوة مياه سعة 500 مل، ولن تتم زراعة ملعب الأرض مجدداً هذا العام في إجراء مستدام أدى حتى الآن إلى توفير أكثر من 20 مليون لتر من المياه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز