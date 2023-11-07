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إطلاق نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد

11/7/2023 9:30:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت حكومة دولة الإمارات نموذجاً للتميز الحكومي الجديد.

ويهدف النموذج إلى أن يكون مرجعية حكومية موحدة في مجالات التميز والريادة والجودة الشاملة.

وكان
معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، والتي تنطلق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أكد أن الاجتماعات تمثل وقفة للتقييم، والمراجعة، وتشخيص الواقع، وتحديد الأولويات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وأشار معاليه إلى أنها أيضاً وقفة لطرح القضايا والتحديات بكل شفافية، فهي المنتدى الوطني الأكبر الذي يجمع جميع الجهات الوطنية والمحلية، وهو فرصة سنوية لتوحيد الجهود، وحشد الطاقات، والعمل ضمن فريق الوطن الواحد، وبروح الاتحاد.



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