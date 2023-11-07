1.1 مليار درهم قيمة المزاد الخامس لصكوك الخزينة الإسلامية والاكتتاب يتجاوز 5.2 مرات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزارة المالية، بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، نتائج المزاد الخامس لإصدار صكوك الخزينة الإسلامية («T-Sukuks») المقوّمة بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية لسنة 2023، كما تم نشره على موقع الوزارة.

وبلغت

قيمة المزاد الخامس ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2023 نحو

1.1 مليار درهم.

وشهد المزاد الخامس لبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل ثمانية المصارف الموزعة الأساسية، فتم تسلم عطاءات بقيمة 5.77 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.2 مرات والطلب كان قوياً على الشريحتين، أجل عامين وأجل 3 أعوام.

وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق من 4 إلى 11 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية آجالاً مماثلة، وقد تمت ممارسة إعادة الإصدار «re-opening» في هذا المزاد لصكوك أجل عامين وأجل 3 أعوام، وذلك لبناء حجم إصدارات الصكوك الفردية، بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.

تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز