بنك «يو بي إس» السويسري يتكبد خسائر فصلية فادحة بسبب التزامات كريدي سويس





تكبد بنك «يو. بي. إس جروب» السويسري العملاق خسائر فادحة في الربع الثالث من العام الجاري، ولكنه تمكن في الوقت نفسه من استيعاب التأثير المالي لاستحواذه على بنك كريدي سويس.

وعلى الرغم من عدم احتساب تكاليف دمج البنك في كريدي سويس، سجل «يو بي إس» أرباحاً كبيرة قبل احتساب الضرائب.

وحسب ما أعلن في زيورخ اليوم الثلاثاء، سجل «يو. بي. إس» خسارة مقدارها 785 مليون دولار في الربع الثالث.

وهذا أول ربع يتم فيه تضمين «كريدي سويس» بالكامل في نتائج البنك. وفي الربع الثاني، تم تضمين يونيو فقط في البيانات المالية لـ«يو. بي. إس».

ويقدر «يو. بي. إس» خسائره قبل الضرائب في الربع الثالث بنحو 255 مليون دولار.

ومن دون حساب تكاليف دمج كريدي سويس، فإن النتيجة أكثر من 844 مليون دولار.

وبتعديل النتائج، وفقاً لتأثيرات الاستحواذ، بلغت الأرباح قبل اقتطاع الضرائب على مستوى المجموعة 1.1 مليار دولار في الربع السابق.

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