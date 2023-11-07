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1037 شركة أشهرت إفلاسها في ألمانيا أكتوبر الماضي بارتفاع 44%

11/7/2023 9:30:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


ارتفع عدد الشركات التي أشهرت إفلاسها في ألمانيا في أكتوبر الماضي.

وأظهر مؤشر اتجاه الإعسار التابع لمعهد لايبنيتس لأبحاث الاقتصاد في مدينة هالة أن عدد هذه الشركات بلغ في الشهر الماضي 1037 شركة بارتفاع بنسبة 44% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وبنسبة 12% مقارنة بالمتوسط الخاص بهذا الشهر للأعوام بين 2016 و2019، وذلك حسبما أعلن المعهد اليوم الثلاثاء.

من جانبه، قال شتيفن مولر، رئيس القسم المسؤول عن أبحاث الإعسار في المعهد، إن «ارتفاع عدد حالات الإفلاس في أكتوبر يمثل تحولاً».

وأضاف مولر أنه بعد أخذ تأثير عدد أيام العمل في الحسبان يكون أكتوبر هو الشهر الذي شهد أكبر عدد من حالات إفلاس الشركات منذ نهاية الجائحة.

وفي الوقت نفسه، أكد مولر أن «هذه لا تمثل بعد موجة إفلاس»، مشيراً إلى أنه من غير الممكن ملاحظة هذه الحالة، وقال إن عدد حالات الإفلاس الشهري في عامي 2003 و2010 كانت تصل في بعض الأحيان إلى 2000 حالة؛ أي أكثر من ضعف المعدل الحالي. وتابع مولر أن حجم الشركات هو العامل الحاسم.

وحسب المعهد، فإن أغلب حالات الإفلاس في الشهر الماضي كانت في قطاع الصحة والقطاع الصناعي. وقال مولر إن القطاع الصحي شهد مؤخراً إشهار الكثير من العيادات والمستشفيات إفلاسها، لافتاً إلى أن هذا الأمر أثر على الكثير من العاملين.

ويتوقع المعهد ارتفاع عدد حالات الإفلاس في الشهور المقبلة.

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