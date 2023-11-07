طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، مع تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية وتمتد على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 45 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب.. ويحدث المد الأول عند الساعة

11:06 الثاني عند الساعة 21:09 والجزر الأول عند الساعة

16:41 والجزرالثاني عند الساعة 03:55.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط

يضطرب أحياناً مع السحب.. ويحدث المد الأول عند الساعة

19:07 والمد الثاني عند الساعة

06:58 والجزر الأول عند الساعة

13:07 والجزر الثاني عند الساعة

00:46.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة





الحرارة العظمى

الحرارة الصغرى

الرطوبة العظمى

الرطوبة الصغرى

أبوظبي





31

23

70

35

دبي





30

23

70

35

الشارقة





31

21

70

30

عجمان





31

21

80

35

رأس الخيمة



32

21

75

30

الفجيرة





30

24



80

50

العـين





31

20



85

20

ليوا





31

20



80

25

الرويس





30

23



65

30

السلع





29

19



70

20

دلـمـا





30

24



60

30

طنب الكبرى



31

26



80

40

طنب الصغرى



31

26



80

40

أبو موسى



32

26



80

40.

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