في تصنيف شهر نوفمبر 2023 ..منتخب الشاطئية يحتل المركز الثامن عالمياً والثاني آسيوياً



احتل منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية المركز الثامن على مستوى العالم، والثاني على قارة آسيا، في تصنيف شهر نوفمبر 2023 الصادر عن اللجنة التنفيذية للكرة الشاطئية "Beach Soccer Worldwide" برصيد 1661 نقطة.

وفاز منتخب الإمارات في أكتوبر الماضي ببرونزية بطولة إسبانيا الدولية، بعد أيام من فوزه ببرونزية بطولة نيوم الدولية في السعودية.

ويواصل المنتخب حاليا استعداداته للمشاركة لكأس العالم للكرة الشاطئية المقررة بالإمارات في فبراير 2024.

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