Tuesday, 07 November 2023 05:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في تصنيف شهر نوفمبر 2023 ..منتخب الشاطئية يحتل المركز الثامن عالمياً والثاني آسيوياً

11/7/2023 9:30:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


احتل منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية المركز الثامن على مستوى العالم، والثاني على قارة آسيا، في تصنيف شهر نوفمبر 2023 الصادر عن اللجنة التنفيذية للكرة الشاطئية "Beach Soccer Worldwide" برصيد 1661 نقطة.

وفاز منتخب الإمارات في أكتوبر الماضي ببرونزية بطولة إسبانيا الدولية، بعد أيام من فوزه ببرونزية بطولة نيوم الدولية في السعودية.

ويواصل المنتخب حاليا استعداداته للمشاركة لكأس العالم للكرة الشاطئية المقررة بالإمارات في فبراير 2024.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN07112023000110011019ID1107385949

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث