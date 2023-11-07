نتنياهو: إسرائيل منفتحة على هدنة قصيرة في قتال غزة



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستدرس "هُدَن تكتيكية قصيرة" في القتال في غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية أو السماح بخروج الأشخاص الذين تحتجزهم حركة حماس.

لكنه أكد مجدداً رفض وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح جميع الأسرى في القطاع الفلسطيني الذي تحكمه حركة حماس.

جاء ذلك في مقابلة مع شبكة "إيه.بي.سي نيوز" الأمريكية سُئل خلالها عمن يجب أن يحكم غزة بعد انتهاء القتال.

ورد بالقول "أعتقد أن إسرائيل ستتحمل لفترة غير محددة المسؤولية الأمنية الشاملة لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نتحمل تلك المسؤولية الأمنية".

وقال البيت الأبيض "الاثنين" إن نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشا إمكانية "الهُدَن التكتيكية" في أحدث مكالمة هاتفية بينهما.

واليوم "الثلاثاء"، أشار جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض إلى تعليقات نتنياهو لشبكة "إيه.بي.سي" حول الهُدَن المحتملة، وقال لقناة "إم.إس.إن.بي.سي" في مقابلة "سنواصل التحدث معه حول هذا الأمر، وحسب الأحوال، سنرى ما يمكننا القيام به لتنفيذها".

وتشن إسرائيل هجوماً جوياً وبرياً على حماس بعد أن نفذت الحركة هجوما مسلحاً داميا في جنوب إسرائيل الشهر الماضي، مما أدى إلى مقتل 1400 واحتجاز 240 آخرين رهائن. وقالت السلطات الصحية في القطاع إن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص في غزة.

وترفض كل من إسرائيل وحماس الضغوط الدولية المتزايدة من أجل وقف إطلاق النار. فإسرائيل تقول إن حماس يجب أن تطلق سراح المحتجزين أولا. أما حماس فتؤكد أنها لن تفرج عنهم أو توقف القتال بينما تتعرض غزة للهجوم.

ورداً على سؤال عما إذا كان منفتحاً على هدنة إنسانية في غزة، قال نتنياهو "حسنا، لن يكون هناك وقف عام لإطلاق النار في غزة دون إطلاق سراح رهائننا".

وأضاف "فيما يتعلق بفترات التوقف التكتيكية الصغيرة، ساعة هنا وساعة هناك، فقد حدثت من قبل. أعتقد أننا سنبحث الأوضاع من أجل تمكين دخول البضائع والسلع الإنسانية أو الرهائن من المغادرة".

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