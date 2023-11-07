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الرجل العنكبوت الفرنسي يتسلق برجاً قرب باريس لتوجيه رسالة سلام

11/7/2023 9:30:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تسلق المغامر آلان روبير، المعروف بـ"الرجل العنكبوت الفرنسي"، الاثنين، برج "كوبول توتال"، مقر شركة "توتال إنرجي" في حي لا ديفانس في غرب باريس، في خطوة أراد من خلالها توجيه "رسالة سلام" بعد شهر من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

بسترة صفراء وسروال أحمر وأحذية تسلق، أنجز آلان روبير مغامرة تسلق برج توتال الذي يبلغ علوه 179 متراً، على مرأى من المارة في هذا الحي المالي. وقالت محافظة أوت دو سين لوكالة فرانس برس إن السلطات المحلية أوقفت الرجل بعد نزوله من البرج.

وقالت المحافظة في فترة بعد الظهر "لقد وُضع قيد التوقيف لدى الشرطة بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، وهي تهم أسقطتها النيابة العامة بعد ذلك"، موضحة أن الشرطة أطلقت سراح آلان روبير في وقت لاحق.

من خلال هذا التسلق، أوضح آلان روبير أنه أراد إرسال "رسالة سلام" لكي "يجلس كبار القادة في العالم أجمع، ويجتمعوا، ويفعلوا شيئاً لحل هذا الصراع بين فلسطين وإسرائيل بشكل نهائي".

وتقصف إسرائيل قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إثر تنفيذ عناصر حركة حماس هجوماً مباغتاً قتل
خلاله 1400 شخص معظمهم مدنيون، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

وتفيد وزارة الصحة التابعة لحماس بأن أكثر من 10 آلاف شخص قُتلوا في الضربات الإسرائيلية مذاك، بينهم أكثر من 4000 طفل.

وقال آلان روبير بعيد نزوله من ناطحة السحاب المهيبة "في الوقت الذي كنت أتسلق فيه، كنت أفكر في الناس في فلسطين، وحتى في إسرائيل، الذين يتعرضون للقنابل". ووصف ما يحصل حالياً في قطاع غزة بأنه "إبادة جماعية".

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