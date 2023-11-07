رالي دبي الصحراوي يستعرض بسياراته في دبي فستيفال سيتي الجمعة

قررت اللجنة المنظمة لرالي دبي الصحراوي، اختتام

بطولة العالم للراليات الصحراوية (باها) عبر إقامة مرحلة استعراضية ليلية في دبي فستيفال سيتي يوم الجمعة المقبل.

ويقام الرالي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين الفطيم تويوتا، ودبي فستيفال سيتي، وإينوك، ومياه العين.

وتمتد المرحلة الاستعراضية لكيلومترين على مسار صمم خصيصاً بجوار المركز التجاري، وبإطلالة على الواجهة البحرية.









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