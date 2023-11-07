6 طائرات إضافية من الإمارات إلى غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»

واصلت دولة الإمارات، شحن المستشفى الميداني المزمع إقامته داخل قطاع غزة، حيث انطلقت ست طائرات إضافية من أبوظبي باتجاه مطار العريش المصري محملة بالمعدات والمتطلبات اللازمة لإقامة المستشفى، وذلك في إطار عملية (الفارس الشهم 3) التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وكانت خمس طائرات وصلت يوم أمس إلى مطار العريس، اشتملت على كافة التجهيزات الضرورية اللازمة لتشغيل وإدامة العمل في المستشفى الميداني والذي جاء ضمن جهود دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة والتي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز