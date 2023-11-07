حباتها صغيرة ومفعولها كبير.. فوائد لا تعرفوها عن جوز الكولا

MENAFN - Khaberni) خبرني - هي ثمرة إفريقية ذاع صيتها في علاجاترطبية كثيرة ومهمة، حتى أن الطب الشعبي استخدمها بكثرة في العلاجات التقليدية.

فوائد جوزة الكولا :

1- فوائد جوز الكولا المر كمنشط جنسي:

يعتبر الطب التقليدي أن الكولا المرّة منشط جنسي، لذلك يُعتقد أنها تزيد من الرغبة الجنسية والسرور والأداء، ومع وضع هذه الصفات في الاعتبار، يمكنك أن تجرب بعض الكولا المر للمساعدة في شحن حياتك الجنسية.

2. تنظيم وتثبيت مستويات سكر الدم

قد يساعد الاستهلاك المنتظم لجوزة الكولا على تنظيم مستويات سكر الدم، إذ تحتوي جوزة الكولا على:

مواد قد تساعد على تحسين وظائف بعض الخلايا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين في البنكرياس.

مادة الكافيين التي قد تساعد على الحفاظ على اتزان مستويات سكر الدم، وخفض فرص الإصابة بمرض السكري من النمط الثاني.

3. تقوية وتحسين مناعة الجسم

تحتوي جوزة الكولا على مواد قد تتمتع بخواص طبيعية مضادة لبعض أنواع البكتيريا الخطرة، لذا قد يساعد تناول هذا النوع من المكسرات على تقوية جهاز المناعة من خلال: مقاومة وعلاج بعض أمراض الجهاز التنفسي، مثل: التهاب القصبات.

خفض فرص الإصابة ببعض الأمراض، مثل: السل، والتهاب السحايا.

4. تحسين الهضم

من فوائد جوزة الكولا قدرتها المحتملة على تحسين الهضم، إذ قد يساعد تناول مسحوق جوزة الكولا على:

تحفيز إنتاج الأحماض الهضمية.

زيادة فعالية الأنزيمات الهاضمة.

5. مقاومة السرطان

تحتوي جوزة الكولا على مجموعة من المركبات الكيميائية التي قد تلعب دورًا في علاج مرض السرطان، إذ قد تساهم هذه المركبات في تحفيز موت الخلايا السرطانية في بعض أنواع مرض السرطان، مثل:

سرطان البروستاتا.

سرطان الثدي.

لكن يجب التنويه إلى أن الدراسات المتعلقة بفوائد جوزة الكولا في مجال مقاومة وعلاج مرض السرطان لا زالت في بدايتها.

علاج الشقيقة

من فوائد جوزة الكولا أنها قد تكون مفيدة بشكل خاص لمرضى الشقيقة، إذ تحتوي هذه الثمار على مواد منبهة، مثل: الكافيين والثيوبرومين (Theobromine)، والتي من الممكن أن تساعد على توسعة الأوعية الدموية في الدماغ، مما قد يقلل من حدة نوبات الشقيقة والألم المرافق لها.

قد تساعد جوزة الكولا على تحسين صحة الجسم عمومًا، وذلك بسبب احتوائها على مواد لها قدرة محتملة على تقوية وتحسين الدورة الدموية في الجسم، مما قد يساعد على:

تسريع التئام وتعافي الجروح المختلفة.

تزويد الدماغ بجرعة أكبر من الأكسجين، مما قد يؤدي لزيادة مستويات التركيز وتحسين الإدراك.

7. تحسين الصحة الفموية

قد يساعد مضغ حبات جوز الكولا على تحسين صحة الفم واللثة بشكل عام، إذ تحتوي جوزة الكولا على مواد قد تساهم في:

الوقاية من تسوس الأسنان، أو خفض فرص الإصابة بالتسوس.

علاج بعض الالتهابات الفموية.