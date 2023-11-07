حباتها صغيرة ومفعولها كبير.. فوائد لا تعرفوها عن جوز الكولا

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- Khaberni) خبرني - هي ثمرة إفريقية ذاع صيتها في علاجاترطبية كثيرة ومهمة، حتى أن الطب الشعبي استخدمها بكثرة في العلاجات التقليدية.
فوائد جوزة الكولا :
1- فوائد جوز الكولا المر كمنشط جنسي:
يعتبر الطب التقليدي أن الكولا المرّة منشط جنسي، لذلك يُعتقد أنها تزيد من الرغبة الجنسية والسرور والأداء، ومع وضع هذه الصفات في الاعتبار، يمكنك أن تجرب بعض الكولا المر للمساعدة في شحن حياتك الجنسية.
2. تنظيم وتثبيت مستويات سكر الدم
قد يساعد الاستهلاك المنتظم لجوزة الكولا على تنظيم مستويات سكر الدم، إذ تحتوي جوزة الكولا على:
مواد قد تساعد على تحسين وظائف بعض الخلايا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين في البنكرياس.
مادة الكافيين التي قد تساعد على الحفاظ على اتزان مستويات سكر الدم، وخفض فرص الإصابة بمرض السكري من النمط الثاني.
3. تقوية وتحسين مناعة الجسم
تحتوي جوزة الكولا على مواد قد تتمتع بخواص طبيعية مضادة لبعض أنواع البكتيريا الخطرة، لذا قد يساعد تناول هذا النوع من المكسرات على تقوية جهاز المناعة من خلال: مقاومة وعلاج بعض أمراض الجهاز التنفسي، مثل: التهاب القصبات.
خفض فرص الإصابة ببعض الأمراض، مثل: السل، والتهاب السحايا.
4. تحسين الهضم
من فوائد جوزة الكولا قدرتها المحتملة على تحسين الهضم، إذ قد يساعد تناول مسحوق جوزة الكولا على:
تحفيز إنتاج الأحماض الهضمية.
زيادة فعالية الأنزيمات الهاضمة.
5. مقاومة السرطان
تحتوي جوزة الكولا على مجموعة من المركبات الكيميائية التي قد تلعب دورًا في علاج مرض السرطان، إذ قد تساهم هذه المركبات في تحفيز موت الخلايا السرطانية في بعض أنواع مرض السرطان، مثل:
سرطان البروستاتا.
سرطان الثدي.
لكن يجب التنويه إلى أن الدراسات المتعلقة بفوائد جوزة الكولا في مجال مقاومة وعلاج مرض السرطان لا زالت في بدايتها.
علاج الشقيقة
من فوائد جوزة الكولا أنها قد تكون مفيدة بشكل خاص لمرضى الشقيقة، إذ تحتوي هذه الثمار على مواد منبهة، مثل: الكافيين والثيوبرومين (Theobromine)، والتي من الممكن أن تساعد على توسعة الأوعية الدموية في الدماغ، مما قد يقلل من حدة نوبات الشقيقة والألم المرافق لها.
قد تساعد جوزة الكولا على تحسين صحة الجسم عمومًا، وذلك بسبب احتوائها على مواد لها قدرة محتملة على تقوية وتحسين الدورة الدموية في الجسم، مما قد يساعد على:
تسريع التئام وتعافي الجروح المختلفة.
تزويد الدماغ بجرعة أكبر من الأكسجين، مما قد يؤدي لزيادة مستويات التركيز وتحسين الإدراك.
7. تحسين الصحة الفموية
قد يساعد مضغ حبات جوز الكولا على تحسين صحة الفم واللثة بشكل عام، إذ تحتوي جوزة الكولا على مواد قد تساهم في:
الوقاية من تسوس الأسنان، أو خفض فرص الإصابة بالتسوس.
علاج بعض الالتهابات الفموية.
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