شاهد بالفيديو التحام مقاومي القسام مع العدو في بيت لاهيا
التاريخ
11/7/2023 9:19:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مجاهدو القسام يلتحمون مع القوات المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا ويدمرون عدداً من الآليات.
وكانت كتائب القسام أفادت سابقاً بأنها دمرت 10 دبابات صهيونية بقذائف "الياسين 105" منذ صباح اليوم الثلاثاء.
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