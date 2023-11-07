الأونروا: عملياتنا في غزة قد تتوقف بسبب نقص الوقود

الأونروا: عملياتنا في غزة قد تتوقف بسبب نقص الوقود
التاريخ
11/7/2023 9:19:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة إن الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر كانت تصل في يوم واحد قبل الحرب.
وأضاف في تصريحات صحفية "عملياتنا في غزة قد تتوقف بسبب نقص الوقود."
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