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الأونروا: عملياتنا في غزة قد تتوقف بسبب نقص الوقود

11/7/2023 9:19:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة إن الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر كانت تصل في يوم واحد قبل الحرب.


وأضاف في تصريحات صحفية "عملياتنا في غزة قد تتوقف بسبب نقص الوقود."


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