الخارجية: إجلاء 4 أردنيين من جمهورية السودان اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير وحدة مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة بأن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات وسفارة الأردن في الخرطوم، قامت بإجلاء أربعة مواطنين أردنيين من جمهورية السودان الشقيق، اليوم، إلى جمهورية تشاد، ليصار نقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن.



وأوضح القضاة، بأنه قد تم إجلاء المواطنين برا عبر الحدود بين السودان وتشاد وتأمينهم إلى حين تسهيل عودتهم إلى المملكة بسلام، وأن عملية الإجلاء هذه هي استكمال لعمليات الإجلاء التي قامت بها الوزارة منذ بداية الأزمة في السودان شهر نيسان الماضي.

