في تسعيرة ثانية .. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

في تسعيرة ثانية .. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن
التاريخ
11/7/2023 9:19:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفض سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 قرشا ليصل إلى 39.80 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 38.10 للشراء منهم وفقاً للتسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 35.4 للبيع للمواطنين مقابل 32.4 للشراء منهم.
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