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تقرير أممي: أكثر من 20 مليون شخص يواجهون الجوع الشديد في السودان

11/7/2023 9:16:39 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء من أن أكثر من 20 مليون شخص يواجهون الجوع الشديد في السودان، مع تزايد تأثير أعمال العنف على الإنتاجية الزراعية وتعرض موسم الحصاد القادم للخطر وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع.

وأشار البرنامج إلى أن النزاع المستمر في السودان يجبر المزيد من الأشخاص على الفرار في الوقت الذى تتعرض البنية التحتية الحيوية للدمار.

وأوضح تقرير أصدره البرنامج اليوم في جنيف، أنه قدم مساعدات غذائية إلى 2.7 مليون شخص في 17 ولاية من ولايات السودان الـ 18 بما في ذلك بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها في دارفور.

وأفاد بأنه يعمل على توسيع نطاق خدماته للوصول إلى 6.6 مليون شخص في السودان من خلال توفير المساعدات بحلول نهاية العام الحالي.

وعلى صعيد وضع الأمن الغذائي في جنوب السودان، توقع برنامج الغذاء العالمي أن يعاني أكثر من 1.6 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية فى عام 2024، حيث تواجه المناطق المتضررة من الفيضانات أسوأ حالات سوء التغذية بسبب انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، في حين يواجه أكثر من 7 ملايين شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال "موسم العجاف" لعام 2024 .

وتوقع البرنامج ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الكارثي هناك إلى 79 ألف شخص بحلول أبريل القادم بسبب تزايد أعداد العائدين من جنوب السودان الفارين من القتال.

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