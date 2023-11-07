تقرير أممي: أكثر من 20 مليون شخص يواجهون الجوع الشديد في السودان

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- Akhbar Al Khaleej) حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء من أن أكثر من 20 مليون شخص يواجهون الجوع الشديد في السودان، مع تزايد تأثير أعمال العنف على الإنتاجية الزراعية وتعرض موسم الحصاد القادم للخطر وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع.
وأشار البرنامج إلى أن النزاع المستمر في السودان يجبر المزيد من الأشخاص على الفرار في الوقت الذى تتعرض البنية التحتية الحيوية للدمار.
وأوضح تقرير أصدره البرنامج اليوم في جنيف، أنه قدم مساعدات غذائية إلى 2.7 مليون شخص في 17 ولاية من ولايات السودان الـ 18 بما في ذلك بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها في دارفور.
وأفاد بأنه يعمل على توسيع نطاق خدماته للوصول إلى 6.6 مليون شخص في السودان من خلال توفير المساعدات بحلول نهاية العام الحالي.
وعلى صعيد وضع الأمن الغذائي في جنوب السودان، توقع برنامج الغذاء العالمي أن يعاني أكثر من 1.6 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية فى عام 2024، حيث تواجه المناطق المتضررة من الفيضانات أسوأ حالات سوء التغذية بسبب انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، في حين يواجه أكثر من 7 ملايين شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال "موسم العجاف" لعام 2024 .
وتوقع البرنامج ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الكارثي هناك إلى 79 ألف شخص بحلول أبريل القادم بسبب تزايد أعداد العائدين من جنوب السودان الفارين من القتال.
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