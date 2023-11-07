مشروع يدًا بيد في أمريكية الشارقة يغير حياة الكثيرين ويعزز الروابط المجتمعية

(MENAFN
- American University Of Sharjah ) الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 6 نوفمبر 2023 — يواصل مشروع "يدًا بيد" المجتمعي بقيادة مكتب قسم الخدمة المجتمعية والتواصل في الجامعة الأمريكية في الشارقة بالشراكة مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، تعزيز روح التعاون المجتمعي. ففي غضون أسبوعين فقط، كرّس 70 متطوعًا ومتطوعةً من طلبة الجامعة الجامعة الأمريكية في الشارقة جهودهم لترميم منزل في منطقة أوتين في الشارقة، وتحويله إلى منزل جديد كليًا لأربعة أطفال وأمهم وجدتهم.
عمل الطلبة المتطوعون على مهام مختلفة مثل التأثيث والطلاء والتنظيف والكشط والديكور لإنجاز مهمة ترميم المنزل التي دعمتها مبادرة بيع الكتب المستعملة الخيرية التي نظمها مكتب قسم الخدمة المجتمعية والتواصل في الجامعة.
وقالت عائشة علي، مديرة قسم الخدمة المجتمعية والتواصل في الجامعة الأمريكية في الشارقة: "مشروع "يدًا بيد" لا يقتصر فقط على الطوب والإسمنت، بل يمتد لبناء جسور الأمل والوحدة في المجتمع. إن رؤية روح العطاء بين طلبتنا والفرح الذي يجلبه للعائلات هو أمر مبهر ومتواضع جدًا".
أنجزت مبادرة "يدًا بيد"، والتي تم إطلاقها في عام 2009 بنجاح 27 مشروع ترميم تمت بدعم مالي من طلبة الجامعة الأمريكية في الشارقة وعائلاتهم.
تحدثت جودي دبس، طالبة علم الأحياء في الجامعة الأمريكية في الشارقة، عن تجربتها التطوعية قائلةً: "لقد كانت رحلتي التطوعية تحويلية وثرية، جعلتني أقدر النعم التي من الله علي بها. لم تكن مساعدة هذه العائلة مجرد مهمة، بل كانت عملاً عميقًا يجسد جمال العطاء والهدف الأسمى خلفه. إن الإحساس بالإنجاز رغم التحديات التي واجهتنا والعمل الجماعي هو ما أسهم في نجاح المشروع. وآمل أن تسمح لي الفرصة للمشاركة بمشروع تطوعي آخر قبل انتهاء الفصل الدراسي".
وقالت ناهد أحمد، والدة الأسرة المستفيدة من مشروع الترميم: "لم أشهد شيئًا كهذا من قبل. إن التحول والفرح الذي أدخله الجميع إلى منزلنا لا يمكن وصفه بالكلمات. شكرًا لكم على بصيص الأمل واللحظات المليئة بالضحك التي ملأت المنزل".
وأشادَت منى عبد الكريم اليافعي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بالمبادرة التطوعيّة التي قام من خلالها طلبة الجامعة الأمريكية في الشارقة بترميم وصيانة منزل تسنيم أحمد، وهي واحدة من أربع أبناء وطالبة من طالبات مدرسة الوفاء لتنمية القدرات التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، مؤكّدةً أن هذه المبادرة تجسيد حقيقي لمبادئ المسؤولية المجتمعية التي نعتز بها.
وقالت: "التعاون المستمر بين مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والجامعة الأمريكية في الشارقة يعود إلى سنوات طويلة، ومما لا شك فيه أن هذا التعاون يسهم في التوعية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، ويخدم العمل التطوعي، ويرسخ جذور المسؤولية المجتمعية كسلوك وقيمة نحث أفراد ومؤسسات المجتمع على الالتزام بها، وتنميتها، كي تكون إرثاً وثقافة تحافظ عليهما الأجيال".
يجسد مشروع "يدًا بيد" قوة التعاون المجتمعي والتغيير الملموس الذي يمكن أن يعززه العمل التطوعي في عالم تتعالى فيه الأفعال عن الكلمات. إن هذا المشروع لا يقتصر فقط على توثيق عملية ترميم المنزل فحسب؛ بل يرسم صورة للرحلة التحويلية لمتطوعي الجامعة الأمريكية في الشارقة وامتنان المستفيدين والتزام الجامعة الأمريكية في الشارقة بالمسؤولية المجتمعية.
Samar Mahmoud
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