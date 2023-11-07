بنك دبي الإسلامي يعزز جهوده لتمكين التثقيف المالي للشباب

(MENAFN
- Weber Shandwick)
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 7 نوفمبر 2023 – أعلن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن خطوات كبيرة في إطار جهوده لتعزيز التثقيف المالي لدى اليافعين من خلال ملتقاه المبتكر للتمكين المالي للشباب، والذي يعد مبادرة رائدة تهدف إلى تزويد الشباب بمعلومات وموارد قيّمة تساعدهم على أن يصبحوا أكثر خبرة في المجال المالي.
ويتجلى التزام بنك دبي الإسلامي بتمكين الشباب في المجال المالي من خلال هذا الحدث الرائد الذي يعد الأول من نوعه، هذا ويتمتع البنك بتاريخ غني من العمل والتعاون مع مؤسسات تشاركه رؤيته لتنمية ودعم الشباب. وبالشراكة مع شركة كيه إف آي جلوبال خلال الحملتين الماضيتين، تمكن بنك دبي الإسلامي من التعاون المثمر مع حوالي 50 مدرسة، وترك أثراً إيجابياً كبيراً على ما يقارب 4000 طالب. صممت المبادرة بهدف تعزيز الثقافة المالية وتزويد الشباب بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح المالي.
وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: " يُعَدُّ ملتقى التمكين المالي للشباب خطوة هامة في سياق التزام بنك دبي الإسلامي الراسخ بتمكين الشباب، مؤكدًا التزام البنك على دعم أجندة الاستدامة. ويجمع الملتقى بين المؤسسات التعليمية والطلاب وريادة بنك دبي الإسلامي لتسليط الضوء على أهمية الصحة المالية وتعزيز القدرات الاستراتيجية لدى الشباب. وتؤكد ردود الفعل الإيجابية التي شهدناها للحضور وانطباعهم عن البرنامج استثمارنا الفعال في النهوض بمبادرة التوعية المالية هذه، وذلك في إطار سعينا المستمر لبناء مستقبل مستدام ومزدهر.
كما يتيح لنا هذا الملتقى تكريم المؤسسات التعليمية والثناء على جهودهم التي كان لها دور كبير في نجاح حملة التوعية المالية، لنؤكد بهذا تفانينا تجاه الاستثمار في جيل المستقبل. وتماشيًا مع الرؤية الاستراتيجية للإمارات العربية المتحدة، فإننا نرى بأن الثقافة المالية قد باتت مهارة أساسية في الاقتصاد العالمي سريع الخطى اليوم، ومتطلب أساسي لتعزيز قدرات الأفراد، ولكن أيضًا لضمان مستقبل مستدام للجميع. ونحن في بنك دبي الإسلامي، تكمن مهمتنا في ضمان تزويد العقول الشابة بالمعرفة المالية المطلوبة والمهارات اللازمة ليتمكنوا من إدارة شؤونهم المالية بنجاح، وتهيئتهم لتخطي التحديات المستقبلية بكل ثقة".
حضر الملتقى الذي عقد في مكتبة محمد بن راشد حوالي 100 من الطلاب والعمداء والمسؤولين الأكاديميين ممن يمثلون 17 مؤسسة أكاديمية وتعليمية، حيث استعرض بعض مدراء المدارس والطلاب تجاربهم المختلفة من الحملات السابقة وأهم ما تعلموه منها. وتجدر الإشارة بأن جهود بنك دبي الإسلامي في رعاية وتعزيز إمكانات الجيل القادم، تتماشى بشكل قوي مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم وتنمية الشباب.
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