كيندريل ودايناتريس تعلنان عن تحالف عالمي لتعزيز رؤى العملاء

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- Golin Mena) الجمع بين خدمات كيندريل الشاملة ومنصة دايناتريس المعززة بحل المراقبة الموحدة يضمن المزيد من القيمة للأعمال
[والثام - ماساتشوستس، 7 نوفمبر 2023] - أعلنت كيندريل (المدرجة في بورصة نيويورك للأسهم تحت الرمز KD)، وأكبر مزود لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في العالم، ودايناتريس (المدرجة في بورصة نيويورك للأسهم تحت الرمز DT)، الشركة الرائدة في مجال المراقبة الموحدة والأمن، عن تحالف عالمي بهدف تزويد العملاء بالعروض المشتركة، لتمكينهم من التوصل إلى الرؤى والأفكار، واتخاذ قرارات العمل بناءً على المعلومات الدقيقة والموثوقة وذات الصلة. وستوظف كيندريل خدماتها الاستشارية الشاملة "كيندريل كونسلت" لتعزيز قيمة الأعمال الجديدة بالاعتماد على حلول دايناتريس.
وبموجب هذا التحالف، سيتعاون الطرفان لتزويد العملاء بقدرات مشتركة، بما في ذلك:
• إمكانية المراقبة الموحدة: يسهم ذلك في دعم مشهد تطبيقات العملاء، من خلال تقليل حالات انقطاع الخدمة، وتحسين استهلاك الموارد، والوقت اللازم للتشخيص والاسترداد، وتعزيز تجربة المستخدم.
• تحديث التطبيقات: يُقصد بذلك مساعدة العملاء على تقليل مخاطر توقف الأنظمة، ودعم التحول الرقمي بشكل أفضل، ويتم ذلك من خلال الوصول المعزز إلى البنية الحالية لتطبيقاتهم وسلوكها وأدائها.
• الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات المحسنة: يحصل العملاء من خلالها على رؤى أكثر دقة وقابلة للتنفيذ لإبلاغ قرارات العمل، إضافة إلى تحقيق وفورات في الموارد والتكاليف، بفضل أتمتة الأنشطة اليدوية منخفضة القيمة.
وستوفر كيندريل أيضاً خدماتها الشاملة لعملاء دايناتريس، بما في ذلك تقييم التطبيقات، وبناء وتنفيذ الحلول المخصصة والخدمات المُدارة المستمرة، لإتاحة الفرص لهم للوصول إلى المراقبة اللحظية والخدمات السحابية المُدارة المطلوبة.
وقال مايكل ألين، نائب الرئيس لشؤون الشركاء العالميين في دايناتريس: "من خلال توفير منصتها لأغراض المراقبة والأمن إلى المزيد من العملاء، وريادتها ونجاحها في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ذات المهام الحرجة، أصبحت كيندريل شريكاً مثالياً للعديد من أكبر المؤسسات حول العالم. وتوفر كيندريل ودايناتريس معاً الحلول والخدمات الأفضل، كما تحققان تأثيراً أكبر على الأعمال لمساعدة عملائنا على تسريع الابتكار والتحديث".
من جهته، قال نيكولاس سيكاكي، قائد الممارسات العالمية لتطبيقات كيندريل والبيانات والذكاء الاصطناعي: "من شأن التحالف الاستراتيجي القائم بين كيندريل ودايناتريس أن يوفر للعملاء إمكانية المراقبة للتطبيقات، وتقديم رؤى وأفكار الأعمال القابلة للتنفيذ. ويدعم هذا التحالف أيضاً عملاءنا المشتركين، وتحديداً لتبسيط التعقيدات في إدارة التطبيقات، ما يضمن الحفاظ على تشغيل عملياتهم التجارية المهمة بكلفة أفضل".
وقال ميشيل ماداوس، مديرة منصات دعم تكنولوجيا المعلومات في "هاباغ لويد": "إن الاستفادة من حل (OneAgent) من دايناتريس والخبرة التي تتمتع بها كيندريل في إدارة التطبيقات وبنيتها التحتية، ساعدتنا في الوصول إلى المزيد من الرؤى والأفكار المتعلقة بعمليات الأنظمة، لزيادة توافر الخدمات التي نقدمها للأعمال. ويعتبر هذا الإنجاز مهماً في رحلة تحولنا المتواصلة، والانتقال من حل المراقبة التقليدي إلى منصة المراقبة الحديثة، والاعتماد على أداة تمكينية للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المستقبلية."
ويعتمد التحالف العالمي بين كيندريل ودايناتريس على علاقة ناجحة تعود إلى العام 2022، وذلك عندما بدأت الشركتان العمل معاً في أمريكا اللاتينية لتقديم الخدمات والحلول لتحديث وتبسيط العمليات السحابية للشركات في المنطقة. وأدى ذلك إلى إطلاق مشروع تحوّل ناجح مع "بنك باتاغونيا" في الأرجنتين، حيث قدمت الشركتان الدعم له في الحصول على المزيد من الرؤية وفرص المراقبة لقنواته الرقمية، وإتاحة المجال له للكشف بشكل أسرع عن المواقف التي تعمل على تحسين تجربة العملاء. وتوصل الطرفان إلى شراكة في اليابان والمكسيك لتحسين إمكانية المراقبة والأمن وأتمتة العمليات السحابية المتعددة للعملاء المحليين، بالإضافة إلى المساعدة في تسريع مشاريع التحول الرقمي.
وتخطط الشركتان لإطلاق إمكانات إضافية بالتوازي مع تطور التحالف، من خلال التركيز على إمكانية المراقبة الموحدة، وتحديث التطبيقات والإنتقال إلى السحابة ، وخدمات تكنولوجيا المعلومات وأتمتة العمليات، وزيادة الكفاءة بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
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