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تحذير أممي من نفاد الطعام بغزة

11/7/2023 8:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال برنامج الأغذية العالمي إن الطعام المتوفر في غزة وصل إلى درجة حرجة ويوشك على النفاد وندعو لإدخال المساعدات فورا .

وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي مكين بتصريح مسبق إن الآباء بغزة لا يعرفون إن كان بإمكانهم إطعام أطفالهم اليوم أو البقاء أحياء للغد.
ووجهت مكين نداء عاجلا لإيصال موسع وآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

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