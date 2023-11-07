تحذير أممي من نفاد الطعام بغزة

تحذير أممي من نفاد الطعام بغزة
التاريخ
11/7/2023 8:11:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال برنامج الأغذية العالمي إن الطعام المتوفر في غزة وصل إلى درجة حرجة ويوشك على النفاد وندعو لإدخال المساعدات فورا .
وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي مكين بتصريح مسبق إن الآباء بغزة لا يعرفون إن كان بإمكانهم إطعام أطفالهم اليوم أو البقاء أحياء للغد.
ووجهت مكين نداء عاجلا لإيصال موسع وآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
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