صحة غزة : ارتفاع عدد الشهداء الى 10328 منذ بدء العدوان الاسرائيلي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء الى 10328 في القطاع منذ بدء العدوان الاسرائيلي .
وطالبت وزارة الصحة في غزة بتوفير ممر إنساني آمن لضمان تدفق المساعدات الطبية والوقود وخروج الجرحى ، قائلة :" ان ما يسمى بالممرات الآمنة باتت ممرات موت"
وطالبت الأمم المتحدة والصليب الأحمر بضرورة حماية المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف
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