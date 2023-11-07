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صحة غزة : ارتفاع عدد الشهداء الى 10328 منذ بدء العدوان الاسرائيلي

11/7/2023 8:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء الى 10328 في القطاع منذ بدء العدوان الاسرائيلي .

وطالبت وزارة الصحة في غزة بتوفير ممر إنساني آمن لضمان تدفق المساعدات الطبية والوقود وخروج الجرحى ، قائلة :" ان ما يسمى بالممرات الآمنة باتت ممرات موت"

وطالبت الأمم المتحدة والصليب الأحمر بضرورة حماية المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف



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