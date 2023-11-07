صحة غزة : ارتفاع عدد الشهداء الى 10328 منذ بدء العدوان الاسرائيلي

MENAFN - Al Wakeel News)اعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء الى 10328 في القطاع منذ بدء العدوان الاسرائيلي .

وطالبت وزارة الصحة في غزة بتوفير ممر إنساني آمن لضمان تدفق المساعدات الطبية والوقود وخروج الجرحى ، قائلة :" ان ما يسمى بالممرات الآمنة باتت ممرات موت"

وطالبت الأمم المتحدة والصليب الأحمر بضرورة حماية المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف



