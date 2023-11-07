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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

11/7/2023 8:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام في ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 7 - 11 – 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، وأبرزها منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، ويلتقي فريقا ميلان وباريس سان جيرمان وجها لوجه، فضلا عن مباريات أبطال آسيا 2024.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
شاختار × برشلونة – 8:45 مساء – على قناة beIN Sports HD 2
بوروسيا دورتموند × نيوكاسل يونايتد –8:45 مساء – على قناة beIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد × سيلتك –11 مساءً – على قناة beIN Sports HD 3
لاتسيو × فينورد – 11 مساءً
النجم الأحمر الصربي × لايبزيج –11 مساء
مانشستر سيتي × يونج بويز – 11 مساء – على قناة beIN Sports HD 2
بورتو × رويال أنتويرب – 11 مساء
ميلان × باريس سان جيرمان – 11 مساء – على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
الفيحاء × العين – 7 مساء – على قناة beIN Sports AFC 1 HD
الدحيل × النصر – 9 مساء – على قناة beIN Sports AFC HD

ملاعب

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