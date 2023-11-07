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برشلونة يسعى لتأكيد تفوقه على شاختار في دوري أبطال أوروبا

11/7/2023 8:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحل فريق برشلونة الاسباني ضيفا ثقيلا على شاختار دونيتسك الأوكراني، في ملعب فولكسبارك بمدينة هامبورج الألمانية، في التاسعة إلا الربع مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي تقام ضمن منافسات المجموعة الثامنة.
ويلعب برشلونة وشاختار في المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا، والتي تضم إلى جانبهما فريقي بورتو البرتغالي ورويال أنتويرب البلجيكي.
وبدأ برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بأفضل طريقة ممكنة، بتحقيق فوز عريض على رويال أنتويرب بنتيجة 5-0، ثم تمكن من الانتصار خارج الرض على بورتو بهدف نظيف، وأخيرًا الفوز على شاختار بهدفين لهدف، ليعتلي قمة المجموعة بالعلامة الكاملة.
أما شاختار، الطامح إلى خطف بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر، فقد خسر في الجولة الأولى أمام بورتو بنتيجة 3-1، قبل أن يتمكن من الفوز على رويال أنتويرب بنتيجة 3-2 ليحصد ثلاث نقاط، ثم خسر أمام برشلونة، وهو ما جعله يحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق 3 نقاط عن بورتو الوصيف.
ويلعب شاختار في ملعب فريق هامبورج الألماني، بسبب الحرب في أوكرانيا، وشهدت الساعات الماضية أزمة كبيرة، حيث تم إغلاق المطار بسبب احتجاز رجل مسلح ابنته البالغة من العمر أربع سنوات كرهينة في سيارة على مدرج مطار هامبورج، والذي كان لا بد من إغلاقه بالكامل أثناء تنفيذ عملية للشرطة، قبل أن يتم حل الأزمة.
وتاريخيا التقى فريقا برشلونة ضد شاختار دونيتسك في 10 مباريات قبل مواجهة اليوم استطاع خلالها البارسا الفوز في 7 لقاءات والتعادل في 1 وخسارة مواجهتين.
ونجح نادي برشلونة في تسجيل 20 هدفًا بمرمى شاختار دونيتسك مقابل 9 سجلها الفريق الأوكراني بينما يتصدر ترتيب هدافي مباريات الفريقين التاريخي النجم ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي الأمريكي الحالي برصيد 3 أهداف بالتساوي مع هانس كرانكل الهداف السابق للبارسا.

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