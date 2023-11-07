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اتفاقية تعاون بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء وجامعة عمان العربية

11/7/2023 8:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات ورئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور محمد الوديان اتفاقية تعاون مشترك بين الطرفين.
وأوضح مهيدات أن الاتفاقية جاءت تعزيزاً للشراكة في مجال إجراء البحوث والدراسات التطبيقية في مجال الصناعة الدوائية وتوظيفها لتطوير منتجات منافسة المشتركة وتبادل ونقل الخبرات والمعلومات والتعاون في مجال الدورات والبرامج التدريبية المشتركة.
وأكد مهيدات خلال توقيع الاتفاقية على سعي المؤسسة المستمر لتعزيز الشراكة الفاعلة مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، مؤكداً على نهج المؤسسة في تفعيل دورها ومسؤوليتها المجتمعية تجاه الجامعات الوطنية ونهجها في المضي قدماً لدعم الاستثمار في الأردن.
من جهته أكد الوديان على أهمية توقيع هذه الاتفاقية لدعم التعليم ورفع كفاءته والتي جاءت دعماً لتفعيل الشراكة ما بين القطاع العام والخاص بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، معرباً عن تقديره لدور المؤسسة في خدمة التعليم والتدريب واستعداد الجامعة لتنفيذ المذكرة ودعمها من جميع الجوانب.
من جهته أعرب الوديان عن اعتزازه بعلاقات التعاون والتشارك مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وجهودها المبذولة في التشبيك مع كافة المؤسسات الوطنية التي من شأنها رفع مستوى مجال إجراء البحوث والدراسات التطبيقية بشكل عام، وخاصة تلك الدراسات الموجهة لخدمة كل من القطاع الصحي والصيدلاني والصناعة الدوائية وصناعات مواد التجميل والتكنولوجيا الحيوية .
وأضاف أن الجامعة عملت على تعزيز تبادل الخبرات والتعاون في مجال التدريب والاستشارات العلمية والتمكين التطبيقي وفي مجال البحث العلمي والخدمات المخبرية والعلمية والدراسات العلمية في المجال الصيدلاني مؤخراً .
وحضر توقيع المذكرة عميد كلية الصيدلة في الجامعة الدكتورة رنا أبو حويج وعدد من المديرين المعنيين في المؤسسة.




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