المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة أمريكية

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة أمريكية
التاريخ
11/7/2023 8:11:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري.
وقالت في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري، بعملية هي الثالثة على القواعد الأمريكية هذا اليوم، بطائرات مسيرة، أصابت أهدافها بشكل مباشر".
روسيا اليوم
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