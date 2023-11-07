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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة أمريكية

11/7/2023 8:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري.


وقالت في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري، بعملية هي الثالثة على القواعد الأمريكية هذا اليوم، بطائرات مسيرة، أصابت أهدافها بشكل مباشر".

روسيا اليوم


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