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طريق الريال والبايرن مفروش بالورود إلى ثمن نهائي الأبطال

11/7/2023 8:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبحث كل من ريال مدريد، حامل اللقب 14 مرّة، وبايرن ميونخ المتوّج 6 مرات عن حجز بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا غدًا الأربعاء.
وقبل استقباله براجا البرتغالي، حقق الفريق الملكي 3 انتصارات كاملة، ليتصدر المجموعة الثالثة بفارق 3 نقاط عن نابولي الذي يستقبل يونيون برلين، متذيل الترتيب دون نقاط ضمن المجموعة عينها.
ومع امتلاك 3 نقاط من 3 مباريات، يدرك أرتور جورج مدرب براجا ان التأهل صعب "لا زلنا ضمن الصراع، لكن تنتظرنا رحلتان صعبتان (ريال مدريد ونابولي). لكن أثبتنا قدرتنا على القتال".
ولتحقيق مفاجأة، يتعيّن على براجا احتواء الإنجليزي جود بيلينجهام صاحب الهدف الثاني في مباراة الذهاب (2-1)، وثنائية رائعة في مرمى برشلونة قلب فيها نتيجة كلاسيكو الدوري الإسباني (2-1).
وعلّق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال على المستوى التصاعدي للاعب البالغ 20 عامًا القادم من بوروسيا دورتموند: "فوجئنا بمستواه الراهن. بمقدوره تسجيل 20 أو 25 هدفاً بسهولة. هو لاعب بالغ الأهمية لنا. هو اللاعب القادر على صنع الفارق الكبير".
ويبدو نابولي في موقف جيد لمرافقة بايرن إلى ثمن النهائي، عندما يستقبل باكرًا يونيون برلين الذي خسر 12 مباراة تواليًا في مختلف المسابقات ويترنّح في منطقة الهبوط في البوندسليجا، بعد حلوله رابعًا الموسم الماضي.
وبدأ الفريق الجنوبي يستعيد البعض من مستواه الذي خوّله لحصد لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، معوّلاً على أمثال النيجيري فيكتور أوسيمين، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، وماتيو بوليتانو.
وفاز نابولي في آخر 4 مواجهات أمام فرق ألمانية دون أن تهتز شباكه.
جالطة سراي لن يستسلم
على غرار ريال، يضع بايرن ميونيخ، نصب عينيه التأهل وتحقيق فوز رابع، عندما يستقبل جالطة سراي ضمن المجموعة الأولى بعد أن هزمه (3-1) قبل أسبوعين، في مباراة أظهر فيها فريق مدينة إسطنبول بقيادة المهاجم الأرجنتيني المخضرم ماورو إيكاردي رغبة الفوز.
ورغم خروجه المحبط أمام بادربورن المتواضع من الدور الثاني في كأس ألمانيا، يتابع الفريق البافاري عروضه القوية، فسحق غريمه بوروسيا دورتموند 4-0 في عقر داره، بعد أن أجهز على دارمتشات (8-0)، في ظل تألق مهاجمه الجديد الإنجليزي هاري كاين متصدر ترتيب الهدافين.
ويتصدر بايرن بفارق 5 نقاط عن الفريق التركي الذي يعتقد مدافعه كان أيهان ان فريقه قادر على مقارعة مضيفه "وضعنا بايرن تحت كثير من الضغط، ليس فقط في الشوط الأول بل طوال المباراة وصنعنا فرص التسجيل".
أرسنال وإنتر قادران على التأهل
وبعد خسارته الجدلية في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل، سيكون أرسنال الذي يخوض المسابقة للمرة الأولى منذ 2017، قريبًا من التأهل بحال فوزه على ضيفه إشبيلية ضمن المجموعة الثانية.
ويتصدر "المدفعجية" الترتيب بـ6 نقاط، بفارق نقطة لنس الفرنسي الذي يحلّ على أيندهوفن متذيل الترتيب بنقطتين، بالتساوي مع الفريق الأندلسي.
وبحال فوز أرسنال ولانس، سيضمن فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بلوغ الأدوار الإقصائية.
وفي المجموعة الرابعة، يأمل ريال سوسييداد في مواصلة نتائجه الجيدة عندما يستقبل بنفيكا البرتغالي بعد أن هزمه 1-0 قبل أسبوعين.
ويتصدر الفريق الباسكي، الترتيب بـ7 نقاط، بالتساوي مع إنتر متصدر الدوري الإيطالي، ووصيف المسابقة الذي يحلّ على سالزبورج النمسوي صاحب 3 نقاط.
وبحال فوز سوسييداد وإنتر سيضمنان التأهل سوياً إلى دور الـ16.

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