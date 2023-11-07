النقل النيابية تبحث آلية عملها

MENAFN - Al Wakeel News)بحثت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب غازي البداوي، آلية عملها خلال الفترة المُقبلة.



وفي مُستهل الاجتماع، قرأ رئيس وأعضاء اللجنة سورة الفاتحة على أرواح شهداء قطاع غزة والأراضي الفلسطينية الذين استشهدوا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.



وقال البداوي إن "النقل النيابية" استعرضت المهام المُناطة بها، كدراسة القوانين والاقتراحات وجميع الأمور التي تتعلق بالأشغال العامة والنقل والسير على الطرق والطيران، ومُراجعة سياسيات قطاع النقل وسبل تطويرها، مُشيرًا إلى الدور الرئيس الذي تقوم به اللجنة ويستند على محورين رئيسيين (تشريعي ورقابي).



وأضاف أن اللجنة ستعمل على مُناقشة ودراسة وإقرار مشاريع القوانين التي ستحال على اللجنة خلال الفترة اللاحقة، مع خُبراء ومُتخصصين في قطاع النقل.



من جانبهم، ثمن النواب الحضور : طلال النسور، محمود الفرجات، ماجد الرواشدة، زهير السعيدين، محمد الخلايلة، صالح الوخيان، رائد رباع، عمر الزيود، جهود جلالة الملك عبد الله الثاني وتوجهاته للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، المتمثلة بإرسال طائرة تحمل مُساعدات طبية ودوائية عاجلة جوًا للمُستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

