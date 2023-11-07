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الخليفي: لم أشاهد بيان الريال.. والدوري السعودي لا يهددنا

11/7/2023 8:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصر ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، على أن فريقه سيلعب ضد 12 لاعبا عندما يواجه ميلان، اليوم الثلاثاء، على ملعب سان سيرو، في رابع جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وقال الخليفي في حواره مع صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت "أشعر بخيبة أمل لعدم حضور لقاء الليلة، حاولت إقناع الطبيب بالتواجد، لكن لا يمكن القيام بذلك".
وتابع "ليس من السهل الابتعاد عن لاعبي فريقي، وأنا على اتصال دائم بالمدرب والمدير الرياضي".
وسيغيب ناصر الخليفي عن مساندة فريقه الفرنسي من المدرجات، بالنظر إلى خضوعه لعملية جراحية في الركبة.
وأضاف "يتمتع سان سيرو بتاريخ وأجواء مذهلة، إنها قلعة تلعب فيها ضد 12 لاعبا، أنا أحب ميلانو، وغالبا ما آتي إلى هنا للعمل والترفيه، سأشاهد المباراة على التلفاز".
ونوه "ميلان وإنتر عضوان مهمان في رابطة الأندية الأوروبية مثل العديد من أندية إيطاليا، بما في ذلك باليرمو الذي انضم لمؤسسة تضم 500 فريق، ونعمل بشكل وثيق مع اليويفا لتطوير كرة القدم".
وأردف "الدوري السعودي لا يشكل تهديدا علينا، فنحن نركز على معاييرنا، والاتحاد الأوروبي يتمتع بأفضل المسابقات والأندية واللاعبين، وأغنى تاريخ وأكبر جمهور من المشجعين في العالم، وهذه مقومات النجاح".
وسئل ناصر الخليفي حول مدى إمكانية تجديد عقد مبابي، خاصة بعدما أعلن ريال مدريد في بيان رسمي، أنهم لم يبدأوا المفاوضات مع اللاعب.
وعن ذلك، علق "لم أشاهد بيانهم، نحن جميعا نركز على أنفسنا فقط، ومبابي يواصل هز الشباك، وبالتالي أكرر كيليان الأفضل في العالم".
وعما إذا كان هناك ثورة تحدث في باريس، رد الخليفي "أكثر من مجرد ثورة، بل تطور من أجل بلوغ القمة، ونبحث دائما عن التحسن والنمو، ويتم بناء المشروع بخطة وليس على أساس مسابقيتن".
وأتم "لدينا فلسفة جديدة طويلة المدى على المستوى الجماعي وليس الأفراد، اليوم أحب مشاهدة باريس وأعتقد أن جماهيرنا أيضًا تشعر بذلك".

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