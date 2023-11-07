خارجية الأعيان تُناقش الأوضاع في غزة

MENAFN - Al Wakeel News)ناقشت لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان، برئاسة العين هاني الملقي اليوم الثلاثاء، الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأعربت في بيان لها عن اعتزازها بالمرتكزات الرئيسية التي حددها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطابه خلال قمة القاهرة للسلام، وما قام به جلالة الملك منذ بدء الهجوم على قطاع غزة من جهود سياسية مضنية لوضع المجتمع الدولي في صورة ما يجري من انتهاكات وتجاوزات إنسانية كارثية بحق الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



وأشارت اللجنة الى جهود جلالته في حث المجتمع الدولي على دعم وقف اطلاق النار وفتح الأفق السياسي امام تسوية سلمية تعيد الحق الفلسطيني في انشاء دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان قيام سلام عادل وشامل في المنطقة، الأمر الذي لطالما نادى به جلالة الملك على مدى سنوات طويلة.

وحيت صمود الشعب الفلسطيني على ترابه الوطني أمام المجازر الإسرائيلية، معربة عن صدمتها الشديدة لما يُزهق من أرواح للشهداء المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وكبار سن وذوي الاعاقة، وكذلك الأبرياء من المدنيين.



وثمنت اللجنة جهد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الكبير لتحقيق رؤية جلالة الملك في وضع حد لتجاوزات السلطة الإسرائيلية القائمة على الاحتلال، مُقدرة بذات الوقت جهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في حماية الوطن والمواطنين، وكذلك مظاهر التأييد الشعبي في الأردن والتأييد العارم لمطالب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في العديد من عواصم العالم.

وأعربت اللجنة عن صدمتها من قيام عدد من حكومات الدول الغربية بتأييد إسرائيل فيما تقوم به، أو تلك التي تغض الطرف عن انتهاكاتها الدائمة لحقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، معربة عن أملها في أن تراعي هذه الحكومات المطالب الشعبية في بلدانها والداعية الى وقف الجرائم الوحشية والعقاب الجماعي والتطهير العرقي وازدواجية المعايير فيما يتعلق بما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.



وترى اللجنة أن السبيل الوحيد لإنهاء حالة الترويع والقتل الممنهج للشعب الفلسطيني وانعدام الأمن للمنطقة وتحقيق العيش المشترك الآمن لا يمكن أن يتحقق دون السعي الدولي لتحقيق وقف كامل لكل انتهاكات إسرائيل وحربها ودمارها لغزة وكذلك وقف عمليات ترويع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ورفع الحصار التام عن غزة وقرى الضفة الغربية ووقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وتفكيك الموجود منها كونها مخالفة للشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بجانب إسرائيل على حدود 4 حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.