الصليب الأحمر: المساعدات تصل إلى غزة ببطء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن المساعدات تصل بشكل بطيء إلى غزة ولكن ليس إلى شمالها.
وأضاف في تصريحات صحفية أن إخلاء المستشفيات أمر صعب ويجب أن تكون مكانا آمنا لا مسرحا للدمار والخراب.
وتابع" المستشفيات محمية بموجب القانون الدولي الإنساني ويجب ألا تكون هدفا"، منوها إلى وجود صعوبات في إجلاء الجرحى.
وختم أن سيارات الإسعاف تتعرض للقصف في طريقها لنقل الجرحى.
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