الصليب الأحمر: المساعدات تصل إلى غزة ببطء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن المساعدات تصل بشكل بطيء إلى غزة ولكن ليس إلى شمالها.



وأضاف في تصريحات صحفية أن إخلاء المستشفيات أمر صعب ويجب أن تكون مكانا آمنا لا مسرحا للدمار والخراب.



وتابع" المستشفيات محمية بموجب القانون الدولي الإنساني ويجب ألا تكون هدفا"، منوها إلى وجود صعوبات في إجلاء الجرحى.



وختم أن سيارات الإسعاف تتعرض للقصف في طريقها لنقل الجرحى.

