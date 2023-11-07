حزمة مساعدات أوروبية للأردن بنحو 902.4 مليون يورو

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شهدت العاصمة البلجيكية، اليوم الثلاثاء، الإعلان عن حزمة مساعدات أوروبية للأردن، وذلك على هامش زيارة الملك عبدالله الثاني إلى بروكسل، ولقائه قيادات من الاتحاد الأوروبي.

وبلغ إجمالي قيمة المساعدات من منح وقروض نحو 902.4 مليون يورو، جرى التوقيع على أربع منح منها، فيما سيتم التوقيع على باقي الاتفاقيات، ضمن إطار زمني حتى نهاية العام المقبل 2024.

وجرى اليوم الثلاثاء توقيع أربع اتفاقيات منح مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية تبلغ 207 ملايين يورو، وقعها عن الجانب الأردني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، فيما وقعها نيابة عن الاتحاد الأوروبي المفّوض الأوروبي المكلف بالجوار ومفاوضات التوسع، أوليفر فارهيلي.

وتضمنت الاتفاقيات، تخصيص منحتين لدعم مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني)، والذي يعتبر مشروعاً استراتيجياً للأمن المائي الأردني، إذ بلغت المنحة الأولى (50) مليون يورو، فيما بلغت المنحة الثانية (47) مليون يورو.

أما المنحة الثالثة بقيمة (65) مليون يورو فقد خُصصت لبرنامج دعم ريادة الأعمال وتطوير القطاع الخاص، وهي موجهة كدعم قطاعي من خلال الموازنة العامة بهدف المساعدة في تحسين بيئة الأعمال لنمو القطاع الخاص، وتطوير وتعزيز ريادة الأعمال وزيادة فرص الباحثين عن عمل من الشباب الأردنيين، عبر مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تطوير وخلق فرص عمل مستدامة لهم، بالتركيز على القطاعات المبتكرة مثل الصناعات الخضراء والرقمية.

فيما المنحة الرابعة والتي تصل قيمتها إلى (45) مليون يورو فقد خُصّصت لبرنامج دعم التعليم الشامل والعادل والنوعي للاجئين السوريين والأطفال والشباب الأردنيين، وهي موجهة لدعم القطاع من خلال الموازنة العامة، وكذلك دعم تنفيذ أنشطة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتوفير فرص التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني للاجئين السوريين والأردنيين لتمكينهم من الحصول على مسارات مهنية ومعيشية وبالتعاون مع جامعات ومؤسسات تعليمية وتدريبية أردنية.

وسيجري التوقيع على باقي اتفاقيات المساعدات (من المنح والقروض) المقدمة من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة إجمالية (695.4) مليون يورو، وذلك ضمن إطار زمني حتى نهاية العام المقبل 2024، حيث ستخصص هذه المساعدات لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية ودعم قطاعي من خلال الموازنة العامة، والتي تشمل منحاً في إطار التعاون الثنائي وأولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي بقيمة (105.4) مليون يورو لمشاريع وبرامج تتماشى مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، ومنحاً لمساعدة الأردن في الاستجابة لأزمة اللجوء السوري بقيمة (90) مليون يورو.

كما ستتضمن هذه المساعدات قرضين تنمويين من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة إجمالية (500) مليون يورو في إطار تعزيز التعاون بين الأردن والبنك، بحيث يُخصص الأول وقيمته (100) مليون يورو لدعم مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني)، والثاني بقيمة (400) مليون يورو لدعم الإصلاحات في قطاع المياه من خلال برنامج لتعزيز الأمن المائي في الأردن والتكيف مع المناخ.

وسيتم الصرف من هذه المساعدات بناءً على خطط عمل المشاريع ذات العلاقة وخلال فترة 3 – 4 سنوات.

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