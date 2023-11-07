مرور شهر على الحرب في غزة حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) بعد مرور شهر كامل على معركة طوفان الأقصى كان هذا حديث مواقع التواصل الاجتماعي لليوم
البتراوي علق : بعد 30 يوما من القصف العنيف جداً وبعد 11 يوما من الأجتياح البري ، لا تزال دبابات الجيش الاسرائيلي تراوح مكانها ولم تتقدم الا أمتار بسيطة ولم يحقق الجيش اي أختراق حقيقي للدفاعات الفلسطينية أو أي انجاز عسكري على الأرض ، وإن ما يقوم به المقاتل هو أمر خارق للعادة لم نعهده من قبل!
وعلق عبدالله ريحان :بعيد عن كل الأحداث غزة راح تنتصر باذن الله
الله ينصركم يا حماس وما حد راح يحكم غزة لا عباس و
حد اهل غزة بس مقبرة اليهود في غزة باذن الله
واحمد عبيدات علق : الكيان الصهيوني يقترب من الانهيار الاقتصادي
الكيان جيشه ينهار ولا يستطيع أن ينزل من الدبابه واصبحت تابوته وكفنه
الكيان سينهار من الداخل الجبهه الداخليه تشتعل
الكيان الى زوال وعد الله حق
واضاف موسى :
شهر كامل على عملية طوفان الأقصى ، قامت بها إسرائيل بحشد حاملات الطائرات و الغواصات و البوارج و الاسلحة النووية من كل العالم الغربي لنجدتها ، و قتلت نحو 10 آلاف فلسطيني و دمرت 30% من غزة بشكل كامل.
و لم تستطع تحقيق أي انتصار عسكري حقيقي على الأرض ..!
المعركة مستمرة ، و إنه لجهاد .. نصرٌ أو استشهاد
وعلقت حنين عبدالله : شهر من القصف والعدوان شهر وهما عايشين برعب واحداث كارثية، شهر وهما معزولين عن العالم، شهر وهما بدون غاز ومي ومقومات حياة اساسية، مش عارفه العالم شو بستنى ليوقف الي بصير، بتستتوا ما يضل حد بغزة؟ يارب ما الهم غيرك انصرهم على العدو
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم في امان الله.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مرور شهر على الحرب في غزة حديث مواقع التواصل
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