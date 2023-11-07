مرور شهر على الحرب في غزة حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) بعد مرور شهر كامل على معركة طوفان الأقصى كان هذا حديث مواقع التواصل الاجتماعي لليوم

البتراوي علق : ‏بعد 30 يوما من القصف العنيف جداً وبعد 11 يوما من الأجتياح البري ، لا تزال دبابات الجيش الاسرائيلي تراوح مكانها ولم تتقدم الا أمتار بسيطة ولم يحقق الجيش اي أختراق حقيقي للدفاعات الفلسطينية أو أي انجاز عسكري على الأرض ، وإن ما يقوم به المقاتل هو أمر خارق للعادة لم نعهده من قبل!

وعلق عبدالله ريحان :بعيد عن كل الأحداث غزة راح تنتصر باذن الله

الله ينصركم يا حماس وما حد راح يحكم غزة لا عباس و

حد اهل غزة بس مقبرة اليهود في غزة باذن الله

واحمد عبيدات علق : الكيان الصهيوني يقترب من الانهيار الاقتصادي

الكيان جيشه ينهار ولا يستطيع أن ينزل من الدبابه واصبحت تابوته وكفنه

الكيان سينهار من الداخل الجبهه الداخليه تشتعل

الكيان الى زوال وعد الله حق

واضاف موسى :

شهر كامل على عملية طوفان الأقصى ، قامت بها إسرائيل بحشد حاملات الطائرات و الغواصات و البوارج و الاسلحة النووية من كل العالم الغربي لنجدتها ، و قتلت نحو 10 آلاف فلسطيني و دمرت 30‎%‎ من غزة بشكل كامل.

و لم تستطع تحقيق أي انتصار عسكري حقيقي على الأرض ..!

المعركة مستمرة ، و إنه لجهاد .. نصرٌ أو استشهاد

وعلقت حنين عبدالله : شهر من القصف والعدوان شهر وهما عايشين برعب واحداث كارثية، شهر وهما معزولين عن العالم، شهر وهما بدون غاز ومي ومقومات حياة اساسية، مش عارفه العالم شو بستنى ليوقف الي بصير، بتستتوا ما يضل حد بغزة؟ يارب ما الهم غيرك انصرهم على العدو

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم في امان الله.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مرور شهر على الحرب في غزة حديث مواقع التواصل