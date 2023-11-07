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الداخلية في غزة 900 ألف مواطن لا يزالون موجودين في محافظتي غزة وشمالها

11/7/2023 8:11:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أفادت وزارة الداخلية في غزة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن 900 ألف مواطن لايزالون موجودين في محافظتي غزة وشمال غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بأن المساعدات التي يتم الحديث عنها لم تصل لأهالي قطاع
غزة وشمالها منذ بدء العدوان.

وأضاف أن ما يظهر للإعلام من مجازر إسرائيل وجرائمها لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من الواقع.

وأشار الى توقف جميع المخابز داخل القطاع بسبب قصف الاحتلال للمخابز وانقطاع الوقود عن هذه المخابز.

MENAFN07112023000205011050ID1107385060

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