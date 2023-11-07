الداخلية في غزة 900 ألف مواطن لا يزالون موجودين في محافظتي غزة وشمالها

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أفادت وزارة الداخلية في غزة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن 900 ألف مواطن لايزالون موجودين في محافظتي غزة وشمال غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بأن المساعدات التي يتم الحديث عنها لم تصل لأهالي قطاع
غزة وشمالها منذ بدء العدوان.
وأضاف أن ما يظهر للإعلام من مجازر إسرائيل وجرائمها لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من الواقع.
وأشار الى توقف جميع المخابز داخل القطاع بسبب قصف الاحتلال للمخابز وانقطاع الوقود عن هذه المخابز.
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