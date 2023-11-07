قائد القوات الجوية الألمانية يتبرع بالدم لصالح إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-تبرع قائد القوات الجوية الألمانية إنغو غيرهارز، الثلاثاء، بالدم خلال زيارة تضامن مع إسرائيل.وقالت هيئة البث العبربة:“تبرع قائد القوات الجوية الألمانية الجنرال إنغو غيرهارز بالدم صباح الثلاثاء، في مستشفى شيبا وسط إسرائيل”.ونشرت الهيئة الرسمية صورة للجنرال الألماني وهو يتبرع بالدم.وكان قائد القوات الجوية الألمانية وصل، أمس الاثنين، إلى إسرائيل في زيارة لم تعلن مدتها.

وقال سلاح الجو الإسرائيلي على منصة“إكس”، أمس الاثنين:“التقى الجنرال إنغو غيرهارز والوفد الألماني صباح اليوم، بقائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء تومر بار”.

وأضاف:“كجزء من الزيارة، تلقت إدارة القوات الجوية الألمانية مراجعة بشأن سير الصراع (في غزة) وأهدافه. علاوة على ذلك، تم شرح أنشطة سلاح الجو الإسرائيلي مع التركيز على دعم القوات البرية”.

وتابع:“أعرب قائد القوات الجوية الألمانية عن دعمه لإسرائيل بشكل عام، وجيشها، وقواتها الجوية بشكل خاص، وأكد ثقته بسلاح الجو ودقة تصرفاته”.

وكانت ألمانيا أعلنت منذ بدء الحرب في7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعمها لإسرائيل.

المصدر (الأناضول)