مسيرة في نابلس تنديدا بالعدوان المتواصل على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN-ندد مشاركون في مسيرة انطلقت في مدينة نابلس، اليوم الثلاثاء، بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وارتكاب مجازر وحشية بحق المواطنين.
وانطلقت المسيرة التي دعت إليها القوى الوطنية والمؤسسات في نابلس، من دوار الشهداء وسط المدينة، بمشاركة المئات من أبناء شعبنا، الذين أكدوا ضرورة وقف العدوان والجرائم بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة على مدار 32 يوما.
وشددوا على ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية، منددين أيضا بتواصل العدوان واستهداف المدنيين في محافظات الضفة.
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