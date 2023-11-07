مسيرة في نابلس تنديدا بالعدوان المتواصل على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN-ندد مشاركون في مسيرة انطلقت في مدينة نابلس، اليوم الثلاثاء، بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وارتكاب مجازر وحشية بحق المواطنين.





وانطلقت المسيرة التي دعت إليها القوى الوطنية والمؤسسات في نابلس، من دوار الشهداء وسط المدينة، بمشاركة المئات من أبناء شعبنا، الذين أكدوا ضرورة وقف العدوان والجرائم بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة على مدار 32 يوما.





وشددوا على ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية، منددين أيضا بتواصل العدوان واستهداف المدنيين في محافظات الضفة.