ارتفاع الهجمات السيبرانية.. 4 ملايين محاولة تحميل ملف متنكر على هيئة ألعاب شهيرة

وفقاً لتحقيق شامل أجرته «كاسبرسكي» يواجه مجتمع ألعاب الفيديو، الذي يشكل أفراده قرابة نصف سكان العالم حالياً، هجمات متزايدة من المجرمي الإنترنت، ففي الفترة الممتدة من شهر يوليو 2022 إلى يوليو 2023 اكتشفت الشركة ضعفاً أمنياً متزايداً لدى مجتمع اللاعبين، إذ يستهدف مجرمو الإنترنت هذا المجتمع الكبير، للوصول إلى بيانات أفراده الشخصية، وقد شنوا عليهم مجموعة من الهجمات تستغل ثغرات الويب، وهجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS)، وهجمات تعدين العملات المشفرة، وحملات برمجيات حصان طروادة معقدة أو تصيد احتيالي.

خلال الفترة بين 1 يوليو 2022 و1 يوليو 2023 اكتشفت حلول «كاسبرسكي» ما يبلغ 4,076,530 محاولة لتحميل 30,684 ملفاً فريداً متنكراً على هيئة ألعاب شهيرة، وتعديلات للألعاب، وملفات غش، وبرامج أخرى متعلقة بالألعاب، وأثرت تلك الحوادث على 192,456 مستخدماً حول العالم. بشكل أساسي يتم تصنيف هذه الملفات على أنها برامج غير مرغوب فيها، لكن غالباً ما تصنفها برامج مكافحة الفيروسات على أنها: «not-a-virus:Downloader»، أي أنها أدوات تنزيل للفيروسات، لكنها ليست فيروسات بنفسها (89.7%)، لذا لا تعد هذه الملفات خطرة بطبيعتها، ولكنها قادرة على تحميل برمجيات متنوعة، قد تكون خبيثة، على جهاز المستخدم. بالإضافة لما سبق كانت البرمجيات الإعلانية (5.3%) وبرمجيات حصان طروادة (2.4%) تهديدات جديرة بالملاحظة للاعبين، الذين يستخدمون الحواسيب المكتبية.





الألعاب

وبرزت لعبة Minecraft باعتبارها الهدف المفضل لدى مجرمي الإنترنت، حيث كانت مسؤولة عن انطلاق 70.3% من جميع التنبيهات، وخلال الفترة المشمولة في التقرير أثرت التهديدات، التي تستخدم لعبة Minecraft كطعم على 130,619 لاعباً في جميع أنحاء العالم، وكانت لعبة Roblox ثاني أكثر الألعاب استهدافاً، حيث أدت إلى تشغيل 20.4% من إجمالي التنبيهات، وأثرت على 30,367 مستخدماً، كما تضمنت قائمة أكثر الألعاب، التي تتعرض للتهديدات السيبرانية ألعاب Counter-Strike: Global Offensive بنسبة 4.8%، وPUBG بنسبة 2.9%، وHogwarts Legacy بنسبة 0.6%، وDOTA 2 بنسبة 0.5%، وLeague of Legends بنسبة 0.3%.





3 مليارات لاعب

أما بالنسبة لمجتمع لاعبي الهواتف الذكية، والذين يتجاوز عددهم 3 مليارات لاعب، أو نحو 40% من سكان العالم وفقاً لتقرير شركة Newzoo لعام 2023، فهو يتميز بنموه الكبير وسهولة الانضمام إليه، وبالتالي أصبح هدفاً مغرياً لمجرمي الإنترنت. وفي الفترة بين 1 يوليو 2022 و1 يوليو 2023 وثقت كاسبرسكي 436,786 محاولة لإصابة الأجهزة المحمولة، وأثرت المحاولات على 84,539 مستخدماً.

استخدمت هذه المحاولات ألعاباً عدة كونها طعوماً لاستهداف لاعبي الهواتف. وحتى على الهواتف كان عشاق لعبة Minecraft هم الهدف الرئيسي أيضاً، حيث ركزت 90.4% من الهجمات التي وقع ضحيتها 80,128 لاعباً على هذه اللعبة. وبالأخص واجه المستخدمون الإندونيسيون هجمات استغلت لعبة Minecraft، مما أدى إلى حدوث هجوم AndroidOS.a، الذي قام بتسجيل بيانات اشتراكات الضحايا بشكل سري، وشهدت دولة إيران أعلى معدل من هذه الهجمات، حيث ظهر 140,482 تنبيهاً على أجهزة 54,467 لاعباً في لعبة Minecraft.

وفي المرتبة الثانية لأكثر ألعاب الهواتف استهدافاً حلت لعبة PUBG: Battlegrounds، حيث كانت 5.09% من إجمالي التنبيهات ناتجة عن تهديدات استغلت اللعبة، وكانت غالبية الحوادث تصدر عن مستخدمين في الاتحاد الروسي، وفي المرتبة الثالثة، من حيث عدد عمليات الرصد، أتت منصة Roblox (% 3.33)، لكنها كانت في المرتبة الثانية، من حيث عدد المستخدمين المتأثرين.