«باي بيت» تدعم مهارات التكنولوجيا والويب 3.0 في الإمارات

اختتمت منصة «باي بيت» Bybit، ثالث أكثر منصة تداول عملات رقمية زيارة في العالم، بنجاح هاكاثون الكليات الأول من نوعه، والذي يحظى بدعمها الكامل، وشهدت هذه المسابقة المميزة، والتي انعقدت ضمن الجامعة الأمريكية في الشارقة، منافسة كبيرة بين الفرق المشاركة فيها، للفوز بجائزة المركز الأول، ضمن تحدي «الذكاء الاصطناعي في العملات الرقمية» CryptoAI BUILDER.

وشارك في الهاكاثون 63 طالباً، شكلوا 15 فريقاً، وكان الفوز حليف 3 فرق ضمن كل من مساري التحدي، ليكون العدد الإجمالي 6 فرق فائزة.

وضمن «مسار التثقيف»، فاز فريق «Cyber ciphers» بالجائزة الأولى، وحل فريقا «Team 7» و«Code Comet (Sato_Bot)» في مرتبتي الوصافة على التوالي، في حين حصد فريق «WhiteHats» جائزة المركز الأول، ضمن «مسار الأمان» متبوعاً بفريقي «Cyber Guardians» و«DEDSEC» في المركزين الثاني والثالث تباعاً، وأظهرت الفرق المشاركة في التحدي مستويات لافتة من الخبرة والابتكار، بما يؤكد نجاح هذا الحدث في الكشف عن قدرات المواهب الواعدة في القطاع التقني وإعدادها لعالم الغد.

ويندرج هذا المشروع المشترك في إطار مساعي Bybit لتكون أحد أبرز الداعمين لعالم العملات الرقمية، لا سيما أنه حظي بكامل دعمها، ولم يقتصر هذا الدعم على تخصيص جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 80 ألف درهم، بل تضمن أيضاً إطلاق منحة Bybit في الجامعة الأمريكية في الشارقة، والتي من المقرر أن تدعم 20 طالباً لدخول عالم التكنولوجيا المالية والبلوك تشين المزدهر.



وقال بن تشو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Bybit: «تؤكد شراكتنا مع الجامعة الأمريكية في الشارقة والمهارات الفذة، التي أظهرها الطلاب الموهوبون، خلال الهاكاثون، على جدوى ثقتنا العالية بالشباب انطلاقاً من إيماننا العميق بأنهم عماد الابتكارات التكنولوجية، لذلك نشعر بفخر كبير حيال دعم هذه العقول اللامعة،التي أظهرت مهارات استثنائية ورؤى سباقة، الأمر الذي يعكس مساعينا الرامية لنكون أحد أبرز الداعمين لقطاع العملات الرقمية حول العالم، وتمهيد الطريق نحو التبني الشامل لتقنيات الويب 3.0».

من جانبه قال الدكتور عمران ذوالكرنان، أستاذ ورئيس قسم علوم وهندسة الحاسوب في الجامعة الأمريكية في الشارقة: «يعتبر البلوك تشين والذكاء الاصطناعي تقنيات رئيسية تدعم اقتصاد دولة الإمارات، لذلك جاء هذا الهاكاثون، ليقدم فرصة فريدة من نوعها للطلاب في الدولة، للمشاركة في رحلة ملؤها التعلّم وابتكار الحلول، وتدور في صلبها حول هذه التقنيات الهامة، كما نثمن الدعم الكبير، الذي قدمته كل من منصة Bybit و Moledao لجعل الهاكاثون قصة نجاح تحتذى».



Bybit هي منصة لتداول العملات الرقمية تأسست في عام 2018، وتقدم خدمات متطورة، وتمنح متداولي العملات الرقمية محرك بحث متطوراً، وخدمة عملاء مميزة، ودعماً بلغات عديدة، وتعتبر المنصة شريكاً وثيقاً لسائقي الصانع الشهير في سباقات الفورمولا 1 أوراكل ريد بول، وفرق الرياضات الإلكترونية «نافي» و«أستراليس»، و«آليانس»، و«ميد إن برازيل»، وأوراكل ريد بول إي سبورتس.



